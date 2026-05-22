GF Vip, Antonella Elia demolisce Alessandra Mussolini: “Attrice? Non scherziamo”

Martedì sera si è chiusa l'ottava edizione del Grande Fratello Vip e a trionfare è stata Alessandra Mussolini, che al televoto finale ha avuto la meglio su Antonella Elia. Le due concorrenti sono state protagoniste di numerosi scontri durante il reality e, a quanto pare, l'antipatia reciproca non era soltanto una dinamica televisiva. Le dichiarazioni rilasciate dopo la finale hanno infatti confermato tensioni ancora molto forti.

Antonella Elia sbotta dopo la finale del GF Vip

Subito dopo la puntata conclusiva, Antonella Elia non ha nascosto la delusione per la mancata vittoria. "Mi aspettavo di vincere io, ma come al solito il pubblico non ha capito niente e ha fatto vincere quella gallina", ha dichiarato la showgirl riferendosi all'ultimo televoto.

La replica ironica di Alessandra Mussolini

Non si è fatta attendere la risposta di Alessandra Mussolini, che dalle pagine di Leggo ha replicato con ironia alle accuse ricevute. "Mi ha chiamata gallina? Ma io ne vado orgogliosa, d'altronde ho sempre portato le piume!", ha commentato l'ex parlamentare. Una risposta pungente che ha ulteriormente alimentato lo scontro tra le due ex gieffine.

Antonella Elia: "Non sopporto Alessandra Mussolini"

In un'intervista rilasciata a TGCOM24, Antonella Elia ha spiegato di aver vissuto molto male la sconfitta finale. "Sono stata battuta alla fine. Come l'ho presa? Male, mi aspettavo di vincere io. E in tanti ci credevano. Ricevo continuamente messaggi: 'Ma come?'. E invece ha vinto quella 'gallina', non la sopporto".

Antonella e Alessandra spengono le luci della Casa

La showgirl ha poi accusato Alessandra Mussolini di aver giocato con una strategia precisa fin dall'inizio del programma. "Ha giocato con una strategia ben chiara. Riconosco che l'ha fatto bene perché è furba. Del resto viene dalla politica".

Le critiche alla carriera di Alessandra Mussolini

Antonella Elia ha rincarato ulteriormente la dose, criticando anche il percorso professionale della vincitrice del GF Vip. "Attrice? Non esageriamo, ci prova. Mussolini sparava a turno per fare spettacolo. Ha fatto una trentina di lavori nella vita. Non è una grande attrice, cantante zero. Ora fa televisione, vediamo cosa farà per il resto della sua vita. Ma l'apprezzo zero".

Francesca Manzini

Antonella Elia attacca anche Francesca Manzini

Nel mirino della showgirl è finita anche Francesca Manzini. Secondo Antonella Elia, l'imitatrice si sarebbe avvicinata ad Alessandra Mussolini soltanto dopo aver capito il forte sostegno del pubblico nei suoi confronti. "La Mussolini è falsa, ma come Francesca Manzini, che alla proclamazione della vittoria se l'è abbracciata avvinghiandosi perché pensava che le convenisse".

"La mia vittoria è l'amore del pubblico"

Nonostante l'amarezza per il risultato finale, Antonella Elia sostiene di non avere rimpianti per il suo percorso all'interno della Casa. "Io nella casa ho fatto il mio meglio e il mio peggio, ho combattuto e sono stata sconfitta, ma con grandissimo onore. La mia vittoria è l'amore del pubblico. È una figata essere amati per quello che si è, nel bene e nel male". Parole con cui la showgirl ha voluto chiudere, almeno per ora, una delle rivalità più discusse di questa edizione del Grande Fratello Vip.