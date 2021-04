La fredda luce del giorno: il film con Henry Cavill e Bruce Willis stasera su Italia 1

Sarà Henry Cavill a farci compagnia stasera su Italia 1, alle 21:20, con il thriller La fredda luce del giorno, film del 2012 diretto da Mabrouk El Mechri e interpretato, oltre che dal protagonista di The Witcher, anche da Bruce Willis e Sigourney Weaver.

La fredda luce del giorno: Henry Cavill disperato in cerca di aiuto in una scena del film

Quando Will Shaw (Henry Cavill) arriva in Spagna per una vacanza in barca con la sua famiglia, non è di buonumore. Le difficoltà della sua azienda e il rapporto teso con il rigido padre Martin (Bruce Willis) non fanno che peggiorare le cose. Ma quando la famiglia viene rapita da quelli che si rivelano essere degli agenti segreti impegnati a recuperare una misteriosa valigetta, Will si ritrova a dover scappare. La sua vita viene sconvolta nel momento in cui il padre Martin riappare, rivelando di essere un agente sotto copertura, invischiato in una ragnatela di segreti e bugie che vede protagonisti vari governi...

Girato interamente in Spagna, per questo La fredda luce del giorno a Cavill fu imposto un divieto alquanto singolare: per espressa richiesta del regista Mabrouk El Mechri, l'attore non avrebbe dovuto per nessuna ragione imparare una sola parola di spagnolo. Il perchè? Lo scoprirete guardando il film.