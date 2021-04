La forma dell'acqua: Guillermo del Toro assolto dall'accusa di plagio

Guillermo del Toro è stato assolto dall'accusa di plagio in seguito alla realizzazione de La forma dell'acqua. Il regista era stato accusato dalla famiglia di Paul Zindel, Premio Pulitzer e autore di Let Me Hear You Whisper.

Venezia 2017: un sorridente Guillermo del Toro al photocall di The Shape of Water

L'accusa di plagio rivolta a Guillermo del Toro per La forma dell'acqua - The Shape of Water è stata originariamente archiviata a febbraio 2018, poco prima della cerimonia degli Oscar che avrebbe portato il film a vincere in diverse categorie. In occasione di un'intervista con The Hollywood Reporter, un impiegato di Fox Searchlight ha dichiarato: "David Zindel, il figlio di Paul, ha riconosciuto come infondate le sue convinzioni e ritiene che Guillermo del Toro sia il vero creatore de La forma dell'acqua. Le somiglianze tra i due lavori sono una mera coincidenza".

La causa è stata inizialmente rifiutata da Percy Anderson dell'U.S. District Court, che riteneva una premessa come quella de La forma dell'acqua troppo generica per essere accusata di plagio. L'accusa è stata nuovamente spolverata a giugno 2020 quando la Corte d'Appello ha chiesto di prendere in considerazione ulteriori ricerche e testimonianze e di analizzare nuovi documenti sulle eventuali somiglianze tra La forma dell'acqua e Let Me Hear You Whisper.

Quella lanciata dalla famiglia di Paul Zindel, però, non è stata l'unica accusa di plagio contro il film di del Toro, che si è dovuto scontrare anche contro Jean-Pierre Jeunet. Il regista francese ha accusato l'autore de Il labirinto del fauno di aver copiato una scena del suo Delicatessen (precisamente quella in cui Sally Hawkins e Richard Jenkins ballano insieme nel loro appartamento). Jeunet ha raccontato a Ouest-France: "Ho chiesto a del Toro perché abbia copiato dal mio film. Lui è un tipo in gamba e ha tanta fantasia, non serve che faccia certe cose. Lui mi ha risposto dicendo che è stato tutto merito di Terry Gilliam. Secondo del Toro, abbiamo tutti tratto ispirazione dal suo lavoro. Per me, del Toro ha seriamente mancato di rispetto al mio film".

Infine, nel 2018, La forma dell'acqua è stato accusato di aver plagiato anche il corto The Space Between Us. Tuttavia, l'Accademia del Cinema Olandese ha negato l'accusa e ha ricondotto al caso le somiglianze presenti.