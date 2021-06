La forma dell'acqua: Doug Jones e la difficile trasformazione nell'Uomo Pesce

Doug Jones, durante un'intervista, ha parlato del suo scomodo costume e della sua performance ne La forma dell'acqua - The Shape of Water.

Doug Jones ha dovuto affrontare una difficile trasformazione, principalmente a causa del suo costume, per interpretare l'Uomo Pesce ne La forma dell'acqua - The Shape of Water di Guillermo del Toro, sebbene l'attore, nel corso degli anni, si sia ritagliato una nicchia interpretando spesso simili creature bizzarre e ultraterrene.

Durante l'intervista di NPR, Doug ha spiegato: "Qualsiasi costume che ho indossato negli ultimi 31 anni per interpretare una creatura ultraterrena ostacola la tua vista e il tuo udito. Fondamentalmente diventi un paziente di una casa di cura e hai bisogno di aiuto per spostarti. L'ironia è che di solito interpreti un essere che ha una forza sovrumana anche se in realtà hai bisogno di aiuto anche soltanto per camminare sul set."

"Questo film non è stato diverso da questo punto di vista, i miei sensi erano compromessi, soprattuto il mio udito visto che le mie orecchie erano ricoperte di gommapiuma di lattice." Ha spiegato l'attore. "Le branchie, inoltre, erano state messe vicino alle mie orecchie ed erano azionate meccanicamente: sentivo sempre rumori meccanici molto forti durante ogni scena."

Doug Jones ha concluso l'intervista dichiarando: "Per quanto riguarda la durata della fase di preparazione, rispetto agli altri film di questo tipo che ho girato in passato, La forma dell'acqua - The Shape of Water è stato molto buono con me: ci volevano solo tre ore ogni mattina. Una volta che hai finito col trucco, devi stare sul set per 10 o 12 ore e poi ci vogliono circa 40 minuti per toglierti tutta quella roba di dosso."