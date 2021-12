La famiglia Addams: la trama del film animato in prima visione stasera su Rai3

Stasera su Rai3 alle 21:20, in prima visione, arriva La famiglia Addams, nella trasposizione animata del 2019 diretta da Greg Tiernan e Conrad Vernon.

La famiglia Addams: Morticia e Gomez in una scena del film

Come ci ricorda la trama del film, è ben noto che la famiglia Addams non è propriamente la tipica famiglia americana, con il prato verde, lo steccato bianco e un bel labrador come animale domestico, anzi, sono diametralmente opposti a tutto ciò che mainstream e per questo sono marchiati con il dispregiativo "Freaks" dai cosiddetti vicini "normali". Già durante le nozze di Morticia (che ha qui la voce, in versione originale, di Charlize Theron) e Gomez (Oscar Isaac), sono costretti alla fuga perchè presi di mira da una folla arrabbiata che disapprova le loro abitudini macabre.

Tredici anni dopo gli Addams si sono stabiliti in una villa che è perfetta per loro, un ex istituto per malattie mentali infestato da un fantasma, con il Maggiordomo Lurch e i piccoli Mercoledì (Chloe Moretz) e Pugsley (Finn Wolfhard).

Quest'ultimo si sta preparando con il papà per il rito della Marzurka, un rituale di passaggio per tutti i membri della numerosa famiglia. Mercoledì intanto è incuriosita dal mondo esterno e convince sua madre a iscriverla al liceo locale. Intanto una celebrità di Reality TV, Margaux Needler è decisa a costruire una comunità perfetta per la sua serie TV e per farlo è pronta a tutto. Convinta che gli Addams siano un terribile pugno all'occhio nella sua visione, fa di tutto per cacciarli dalla loro casa. Mercoledì a scuola fa amicizia con una ragazzina di nome Parker e le sue amiche Layla e Kayla e mentre Parker comincia a essere più Goth nel suo look, Mercoledì introduce i colori nel suo guardaroba, cosa che preoccupa e irrita Morticia. Tutti i parenti degli Addams arrivano per il rito della Marzurka di Puglsey ed è proprio durante questa riunione che Margaux incita la folla contro gli Addams per liberarsene. Ma Margaux ha fatto i conti senza l'oste e presto dovrà vedersela con gli Addams e con i loro amici...