La famiglia Addams: il trailer italiano del nuovo film d'animazione

La famiglia Addams rivive nel primo trailer italiano del nuovo film d'animazione che arriverà nelle nostre sale, distribuito da Eagle Pictures, appena in tempo per la festa di Halloween.

Il progetto, ispirato ai fumetti di Charles Addams, sarà diretto da Conrad Vernon e Greg Tiernan e racconterà le avventure della più famosa tra le famiglie spaventose, alle prese con un conduttore televisivo che vuole sfruttarli per realizzare un reality show, entrando in scena durante i preparativi di un'importante festa.

Se il cast di doppiatori americani vedrà schierati nomi come Charlize Theron, Oscar Isaac, Finn Wolfhard e Allison Janney, quello italiano, come svelato in occasione del trailer, riserva bellissime sorprese.

Ecco il trailer ita:

Tra il tema musicale ormai iconico e gli omaggi "horror" di Mercoledì e del suo palloncino rosso (anche Morticia sa che c'è sempre un clown assassino "dall'altra parte di questi cosi"), la vera sorpresa della clip italiana è nell'incredibile cast di doppiatori: Virginia Raffaele e Pino Insegno, nei "panni" di Morticia e Gomez, Eleonora Gaggero e Luciano Spinelli (saranno i figli Mercoledì e Pugsley), Raoul Bova (zio Fester). Ma la vera novità è Loredana Bertè che per la prima volta presterà la sua inconfondibile voce a un personaggio cinematografico, interpretando la Nonna Addams!