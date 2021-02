La Famiglia Addams: la serie di Tim Burton racconterà la storia di Mercoledì

La serie su La Famiglia Addams realizzata da Tim Burton e distribuita da Netflix focalizzerà la sua attenzione su Mercoledì, la terribile figlia di Charles e Morticia Addams. In modo particolare, lo show racconterà la carriera studentesca della ragazza iscritta alla Nevermore Academy e sarà costruita come un tradizionale coming of age.

La locandina di La famiglia Addams

Secondo quanto riportato da The Wrap, Mercoledì Addams sarà la protagonista principale della serie su La famiglia Addams diretta da Tim Burton e distribuita da Netflix. Lo show focalizzerà la sua attenzione sulla ragazza alle prese con i tentativi di tenere a bada e gestire i suoi incipienti poteri paranormali. Il suo personaggio, inoltre, sventerà l'attacco alla città locale da parte di un mostro che terrorizza gli abitanti e indaga su un mistero soprannaturale che ha coinvolto la sua famiglia in passato. Al centro della serie, inoltre, ci sarà la crescita di Mercoledì e la sua relazione con i compagni di studio alla Nevermore Academy.

Il personaggio di Mercoledì Addams è noto per essere stato interpretato da Christina Ricci nei film La Famiglia Addams e La Famiglia Addams 2 del 1991 e del 1993. Lisa Loring, invece, ha prestato il suo volto a Mercoledì nella serie degli anni Sessanta e Chloe Grace Moretz ha doppiato la sua versione animata nel recente adattamento del 2019. A seconda dell'adattamento, Mercoledì è la sorella minore o maggiore di Pugsley (in italiano conosciuto come Carlino o Nottolo).

Oltre a occuparsi della regia della serie, Tim Burton lavorerà anche come produttore esecutivo insieme ad Alfred Gough e Miles Millar di Smallville, che lavoreranno come showrunners. La Famiglia Addams è stata creata da Charles Addams nel 1938 ed è arrivata numerose volte al cinema e in TV. Il sequel della versione animata del 2019 raggiungerà lo schermo nel 2021.