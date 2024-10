La famiglia Addams: i fan emozionati per la foto reunion del cast anni '90

Christopher Lloyd, Anjelica Huston e il resto del cast principale immortalato in uno scatto dopo più di trent'anni.

Alcuni dei membri principali del cast de La famiglia Addams, il film originale live action, si sono riuniti trentatré anni dopo l'uscita del primo lungometraggio del franchise nelle sale cinematografiche. La reunion si è concretizzata al Los Angeles Comic Con.

La foto è stata condivisa anche online e i fan hanno potuto incontrare dal vivo i protagonisti della fortunata trasposizione cinematografica. La famiglia Addams è tornata in qualche modo al centro di un nuovo progetto grazie alla serie Mercoledì di Tim Burton.

Ritorno in famiglia

La reunion degli Addams ha incluso Anjelica Huston (Morticia Addams), Christopher Lloyd (Fester Addams), Christina Ricci (Mercoledì Addams), Jimmy Workman (Pugsley Addams) e Carel Struycken (Lurch). Gli unici assenti sono Raúl Juliá (Gomez Addams) e Judith Malina (Nonna Addams), scomparsi rispettivamente nel 1994 e nel 2015.

Basato sul fumetto originale di Charles Addams, La famiglia Addams è diretto da Barry Sonnenfeld, sulla sceneggiatura scritta da Caroline Thompson e Larry Wilson. La trama seguiva le vicende di una stravagante famiglia che accoglie nuovamente in famiglia Fester Addams, fratello del patriarca Gomez. Oltre a diventare un cult, La famiglia Addams riscosse grande successo al box-office con quasi 200 milioni d'incasso a fronte di un budget da 30 milioni.

Il successo del film ha generato un sequel, La famiglia Addams 2, uscito nel 1993. La trama del seguito introduce un nuovo membro della famiglia, un terzo figlio per Gomez e Morticia mentre Carol Kane sostituì Judith Malina nel ruolo di Nonna Addams. Il film incassò 111 milioni di dollari con un budget da 47 milioni, non riuscendo ad eguagliare il successo del primo capitolo.

Nonostante ciò, i fan ricordano con grande affetto entrambi i film de La famiglia Addams. Un terzo capitolo non è mai entrato in cantiere:"Non si parlò mai veramente di un terzo film" ha ricordato Barry Sonnenfeld "Il secondo non andò bene finanziariamente al box-office. Penso che uno dei problemi principali fu la campagna pubblicitaria, troppo simile al primo film".