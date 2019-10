La famiglia Addams clip in esclusiva del film di animazione

La famiglia Addams arriverà nei cinema italiani il 31 ottobre: ecco in esclusiva una divertente clip del film di animazione doppiato, tra gli altri, da Loredana Bertè e Raoul Bova.

Con La famiglia Addams, il film di cui potete vedere una video clip esclusiva, la dark family più strana ed esilarante del piccolo e grande schermo sta per tornare al cinema il 31 ottobre grazie a Eagle Pictures.

La Famiglia Addams è basata sulla serie di vignette create da Charles Addams e pubblicate negli anni '30 sul settimanale The New Yorker, le stesse ispirarono la serie televisiva andata in onda sulla ABC tra 1964 e il 1966, nel 1991 gli Addams debuttarono sul grande schermo con la pellicola diretta da Barry Sonnenfeld.

Il film che sta per arrivare in Italia ha incassato nel suo weekend di esordio in America ben 30 milioni di dollari, il nuovo lungometraggio diretto da Conrad Vernon e Greg Tiernan mostra la famiglia Addams alle prese con Margaux Needler, una subdola conduttrice di reality televisivi consumata dal desiderio dell'assoluta perfezione color pastello della vita suburbana. Ciò accade mentre gli Addams si apprestano a ricevere i parenti per un'importante riunione di famiglia.

Il cast di doppiatori che hanno lavorato a La Famiglia Addams è eccezionale: nella versione originale abbiamo Oscar Isaac nei panni di Gomez, Charlize Theron in quelli di Morticia, Finn Wolfhard che dà voce a Pugsley, Nick Kroll nel ruolo di Zio Fester e Bette Midler in quello di Nonna. Nel film ci saranno anche due personaggi originali: Alison Janney come conduttrice del reality Margaux Needler e Elsie Fisher, sua figlia Parker.

Nella versione in uscita in Italia il cast di doppiatori italiani è altrettanto nutrito e di primo piano, ci sono Virginia Raffaele e Pino Insegno, nella parte di Morticia e Gomez, Eleonora Gaggero e Luciano Spinelli (saranno i figli Mercoledì e Pugsley), Raoul Bova (zio Fester) e Loredana Bertè, che per la prima volta presterà la sua inconfondibile voce a un personaggio cinematografico, interpretando la Nonna Addams.

La famiglia Addams, 50 anni... da paura!

La Famiglia Addams è realizzato con una sofisticata grafica in stop motion animation, che ricorda molto lo spirito e i disegni delle storiche vignette del suo creatore Charles Addams ed è stato presentato domenica 20 ottobre in anteprima ad Alice nella Città sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni. Il film uscirà nelle sale italiane, neanche a dirlo, il 31 ottobre, giorno di Halloween.