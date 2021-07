La famiglia Addams 2: il trailer del film animato mostra i protagonisti andare in vacanza

La famiglia Addams 2 arriverà nei cinema americani venerdì 1 ottobre e il primo trailer regala molte divertenti scene tratte dal sequel del film animato campione di incassi.

Nel video si assiste infatti a cosa accade quando i protagonisti decidono di intraprendere una vacanza, tra esplosioni, rischi motali e avventure in spiaggia.

Il film La famiglia Addams 2 racconterà quello che accade quando Gomez Addams cerca di far riavvicinare le persone che ama intraprendendo un viaggio itinerante con tappe in luoghi indimenticabili come le Cascate del Niagara, il Grand Canyon e Miami Beach.

La nuova versione della storia della "terrificante" famiglia Addams aveva esordito nelle sale americane con un debutto a quota 30 milioni di dollari. Il film diretto da Conrad Vernon e Greg Tiernan ha riportato sugli schermi Morticia, Gomez, Mercoledì, Pugsley e lo zio Fester mostrandoli alle prese con la vita nella città di New Orleans del ventunesimo secolo.

La famiglia Addams 2: un nuovo poster del film

Tra i nuovi arrivi in La famiglia Addams 2 ci saranno Bill Hader e Javon "Wanna" Walton. Il cast di doppiatori che hanno lavorato al primo film del franchise animato La Famiglia Addams comprende: nella versione originale troveremo Oscar Isaac nei panni di Gomez, Charlize Theron in quelli di Morticia, Finn Wolfhard che dà voce a Pugsley, Nick Kroll nel ruolo di Zio Fester e Bette Midler in quello di Nonna. Nel film c'erano anche due personaggi originali: Alison Janney come conduttrice del reality Margaux Needler e Elsie Fisher, sua figlia Parker.

Nella versione italiana ci sono invece Virginia Raffaele e Pino Insegno, nella parte di Morticia e Gomez, Eleonora Gaggero e Luciano Spinelli (saranno i figli Mercoledì e Pugsley), Raoul Bova (zio Fester) e Loredana Bertè che ha interpretato la Nonna Addams.