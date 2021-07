La Famiglia Addams 2: i character poster "estivi" dei protagonisti

La Famiglia Addams 2 arriverà sugli schermi a ottobre e i character poster mostrano i protagonisti in versione estiva.

Le locandine inedite pubblicate online mostrano infatti Mercoledì, Morticia, zio Fester e tutti gli altri personaggi con accessori da spiaggia e utili a viaggiare.

La nuova versione della storia della "terrificante" famiglia Addams aveva esordito nelle sale americane con un debutto a quota 30 milioni di dollari. Il film diretto da Conrad Vernon e Greg Tiernan ha riportato sugli schermi Morticia, Gomez, Mercoledì, Pugsley e lo zio Fester mostrandoli alle prese con la vita nella città di New Orleans del ventunesimo secolo.

La Famiglia Addams 2: il character poster di Morticia

La Famiglia Addams 2: uno dei character poster del sequel

La Famiglia Addams 2: uno dei character poster estivi

La Famiglia Addams 2: il character poster di Pugsley

La Famiglia Addams 2: un character poster

La Famiglia Addams 2: il character poster di Nonna

La Famiglia Addams 2: il character poster di Gomez

La Famiglia Addams 2: il character poster di Zio Fester

La Famiglia Addams 2: il character poster di Mercoledì

Tra i nuovi arrivi in La famiglia Addams 2 ci saranno Bill Hader e Javon "Wanna" Walton. Il cast di doppiatori che hanno lavorato al primo film del franchise animato La Famiglia Addams comprende: nella versione originale troveremo Oscar Isaac nei panni di Gomez, Charlize Theron in quelli di Morticia, Finn Wolfhard che dà voce a Pugsley, Nick Kroll nel ruolo di Zio Fester e Bette Midler in quello di Nonna. Nel film c'erano anche due personaggi originali: Alison Janney come conduttrice del reality Margaux Needler e Elsie Fisher, sua figlia Parker.

Nella versione italiana ci sono invece Virginia Raffaele e Pino Insegno, nella parte di Morticia e Gomez, Eleonora Gaggero e Luciano Spinelli (saranno i figli Mercoledì e Pugsley), Raoul Bova (zio Fester) e Loredana Bertè che ha interpretato la Nonna Addams.