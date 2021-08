La Direttrice, su Netflix in streaming da oggi

La Direttrice è la nuova serie Netflix con protagonista la Sandra Oh di Grey's Anatomy e Killing Eve, che è disponibile in streaming da oggi 20 agosto 2021!

La Direttrice è la nuova serie Netflix con protagonista la Sandra Oh di Grey's Anatomy e Killing Eve, che è disponibile in streaming da oggi 20 agosto 2021 per tutti gli utenti abbonati!

Sandra Oh, coinvolta nel progetto anche come produttrice, sarà la star delle puntate con il ruolo della dottoressa Ji-Yoon Kim, prima donna a ottenere un ambito incarico in un'università prestigiosa, dovendo fare i conti con numerosi ostacoli e problemi. I membri più anziani dello staff temono il cambiamento, mentre i nuovi arrivati come Yasmin McKay (Nana Mensah) sperano che avvenga il prima possibile. Ji-Yoon si scontra con i suoi collaboratori che erano suoi amici prima che diventasse il capo e con gli impegni da madre, dovendosi occupare della figlia Ju Ju (Everly Carginilla) e del padre Habi (Ji Yong Lee).

Locandina di La direttrice

Nel cast di The Chair l'ex star di Grey's Anatomy reciterà accanto a Jay Duplass, Holland Taylor, Bob Balaban, Nana Mensah, David Morse ed Everly Carganilla. Lo show è il primo realizzato grazie alla collaborazione tra Netflix e David Benioff e D.B. Weiss, gli ex showrunner de Il trono di spade. Nel team della produzione ci saranno anche Bernie Caulfield, Amanda Peet e Daniel Gray Longino, impegnato anche alla regia dei sei episodi.

La direttrice è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad agosto 2021 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.