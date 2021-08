Netflix, agosto 2021: le novità in catalogo per film e serie TV

Su Netflix ad agosto 2021, nuovi film e serie TV in catalogo: da La direttrice, la nuova serie con Sandra Oh, a The Kissing Booth 3, il capitolo che conclude le vicende di Elle, Noah e Lee.

Su Netflix ad agosto 2021 in arrivo nuovi film e serie TV in catalogo: dalla prima stagione del thriller argentino Il suo regno, alla narco serie Cocaine Cowboys: The Kings of Miami, al film Sweet Girl il thriller d'azione con Jason Momoa.

Le serie TV su Netflix

Serie TV Originali

Top Secret UFO: rivelazioni - stagione 1 - disponibile dal 3 agosto 2021 - Focus sulle informazioni e le prove più recenti sui progetti governativi segreti che hanno gestito i contatti e gli insabbiamenti della presenza extraterrestre sulla Terra.

Control Z - stagione 2 - disponibile dal 4 agosto 2021 - Sofia, ottima osservatrice ma restia a instaurare rapporti sociali, si impegna a smascherare l'hacker che ha divulgato i segreti degli studenti all'interno del suo liceo.

In cucina con Paris - stagione 1 - disponibile dal 4 agosto 2021 - Paris Hilton lavora dietro ai fornelli assieme ad altre guest star

Cocaine Cowboys: The Kings of Miami - stagione 1 - disponibile dal 4 agosto 2021 - Due amici d'infanzia che hanno abbandonato il liceo diventano i più potenti boss della droga di Miami.

Hit & Run - stagione 1 - disponibile dal 6 agosto 2021 - Un uomo alla ricerca della verità sulla morte della moglie si trova coinvolto in una pericolosa rete di segreti e intrighi tra New York e Tel Aviv.

Valeria - stagione 2 - disponibile dal 13 agosto 2021 - Valeria è una scrittrice che vive una crisi sia nel suo lavoro che nel suo matrimonio. Troverà conforto nelle sue amiche Carmen, Lola e Nerea.

Il suo regno - stagione 1 - disponibile dal 13 agosto 2021 - Dopo l'omicidio del rivale, un televangelista diventa il principale candidato alla presidenza dell'Argentina, ma nella sua ostentata probità non c'è niente di sacro.

La direttrice - stagione 1 - disponibile dal 20 agosto 2021 - questa serie dramedy segue le vicende della direttrice del Dipartimento di Inglese di un'importante università.

Post Mortem Nessuno muore a Skarnes - stagione 1 - disponibile dal 25 agosto 2021 - È tornata dal mondo dei morti ed è assetata di sangue. Nel frattempo l'impresa di pompe funebri di famiglia ha tanto bisogno di lavorare.

Good Girls - stagione 4 - disponibile dal 31 agosto 2021 - Tre madri della periferia ogni giorno cercano di destreggiarsi tra mille difficoltà economiche fino a quando non decidono di tentare il tutto per tutto e organizzare una rapina in un supermercato.

Serie TV

The Real Housevives of Beverly Hills - stagione 5 - disponibile dal 17 agosto 2021 - Un gruppo di donne facoltose, tra cui ereditiere, attrici, proprietarie di ristoranti e filantrope, conduce vite lussuose a Beverly Hills, in California.

Mr. Robot - stagione 4 - disponibile dal -17 agosto 2021 - Il crime-drama segue le vicende di Elliot convinto che l'unico modo di riuscire a stabilire un collegamento con le persone è trattarle come computer e agire come un "hacker"

Film su Netflix

Il catalogo di agosto 2021 della piattaforma streaming presenta come sempre numerosi film. Segnaliamo l'horror Lo sciame, il thriler Beckett a C'era una volta a... Hollywood, il film che ha regalato a Brad Pitt il premio Oscar come miglior attore non protagonista.

Shiny_Flakes: teenager narcotrafficante - disponibile dal 3 agosto 2021 - La storia di Maximilian Schmidt alias Shiny Flakes, lo spacciatore di droga che ha ispirato la serie Come vendere droga online

'76 - disponibile dal 4 agosto 2021 - Quando il marito è accusato di aver preso parte a un tentativo di golpe, la vita di una donna incinta prende una piega toccante. Ispirato a una storia vera.

Lo sciame - disponibile dal 6 agosto 2021 - Una madre single alleva locuste come fonte di proteine, ma non riesce a farle riprodurre finché non scopre che amano il sapore del sangue.

Vivo - disponibile dal 6 agosto 2021 - Un cercoletto musicista parte per un viaggio memorabile per seguire il proprio destino.

The Kissing Booth 3 - disponibile dall'11 agosto 2021 - È l'estate prima che Elle Evans si rechi al college, e ha una grande decisione da prendere.

Beckett - disponibile dal 13 agosto 2021 - Un turista americano fugge in Grecia dopo un tragico incidente che lo fa piombare al centro di una cospirazione politica.

Sweet Girl - disponibile dal 20 agosto 2021 - Un marito devastato giura di consegnare alla giustizia le persone responsabili della morte della moglie mentre cerca di proteggere l'unico membro della famiglia sopravvissuto, la figlia.

A casa dei Loud: il film - disponibile dal 20 agosto 2021 - Lincoln Loud raggiunge la Scozia con i genitori e tutte le 10 sorelle, e apprende che nelle vene della famiglia scorre sangue reale!

The Witcher: Nightmare of the Wolf - disponibile dal 23 agosto 2021 - Molto tempo prima di fare da mentore a Geralt, Vesemir intraprende il suo viaggio come strigo.

He's All That - disponibile dal 27 agosto 2021 - Un'influencer accetta di trasformare lo "sfigato" della scuola nel re del ballo di fine anno.

Film

C'era una volta a... Hollywood - disponibile dall'1 agosto 2021 - Rick Dalton, attore che ha avuto successo grazie a uno show molto seguito, sta cercando un modo per tornare nel cinema importante.

Nave fantasma - disponibile dall'1 agosto 2021 - Nel mare di Bering viene ritrovata una nave italiana scomparsa dal 1952, ma a quanto pare la nave non è completamente disabitata.

The Silicon Valley Revolution - How a few nerds changed the world - disponibile dall'1 agosto - Le storie dimenticate di alcuni dei più influenti pionieri del personal computer nella Bay Area di San Francisco alla fine degli anni Sessanta

Pitch Perfect 3 - disponibile dal 9 agosto 2021 - Dopo aver conquistato il Campionato del Mondo, le Barden Bellas scoprono di non avere prospettive di lavoro nel mondo della musica cantando a cappella e nascono conflitti interni al gruppo

Documentari e Reality su Netflix

Documentari e Reality Originali Netflix

Untold: Rissa in NBA - disponibile dal 10 agosto 2021 - I protagonisti della tristemente nota rissa tra giocatori e tifosi durante una partita NBA del 2004 nel Michigan parlano delle conseguenze e degli effetti dell'incidente.

Bake Squad - Squadra pasticcieri - stagione 1 - disponibile dall' 11 agosto 2021 - Pasticcieri esperti fanno del dessert un'opera d'arte con idee innovative ed epiche realizzazioni.

Untold: Patto con il diavolo - disponibile dal 17 agosto 2021 - Christy Martin ha rotto nasi e infranto barriere facendosi strada nella boxe, ma il suo personaggio pubblico celava demoni personali, abusi e una minaccia alla sua vita.

Al passo con i Kardashian - disponibile dal 17 agosto 2021 - le sorelle Kim, Kourtney e Khloé diventano celebrità internazionali con il sostegno e l'amore della rigorosa mamma Kris.

Memorie di un omicidia: i nastri di Nilsen - disponibile dal 18 agosto 2021 - Il serial killer Dennis Nilsen racconta la sua vita e i suoi orribili crimini attraverso una serie di audiocassette da brivido registrate dalla sua cella.

Untold: Caitlyn Jenner - disponibile dal 24 agosto 2021 - il percorso di Caitlyn Jenner verso la gloria olimpica è stato fonte di ispirazione. Ma la sua strada più impegnativa per abbracciare il suo vero sé si è rivelata ancora più significativa.

Untold: Corruzione sul ghiaccio - disponibile dal 31 agosto 2021 - Erano i cattivi ragazzi dell'hockey, una squadra comprata da un uomo legato alla mafia, gestita da suo figlio diciassettenne e con la reputazione di essere tanto violenti quanto bravi.

Scintille di gioia - stagione 1 - disponibile dal 31 agosto 2021 - Marie Kondo è tornata con una nuova serie e questa volta si spinge ancora oltre, riordinando un'intera città.

Anime e Animazione