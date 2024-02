La conversazione: J.C. Chandor dirigerà la serie remake del capolavoro di Francis Ford Coppola

Secondo quanto riporta IndieWire, La conversazione, capolavoro di Francis Ford Coppola, verrà riadattato in una serie televisiva alla cui regia ci sarà J. C. Chandor.

Chandor dirigerà attraverso la sua CounterNarrative Films, insieme a Temple Hill e al produttore Adam Fishbach, e sarà prodotto esecutivamente dall'American Zoetrope dello stesso Coppola. Erin Levy, nota per il suo lavoro in Mad Men e Mindhunter, sarà la showrunner della serie remake.

MRC è lo studio dietro la serie, e la società ha opzionato i diritti del remake direttamente dalla proprietà Coppola.

Nonostante le voci che davano Aubrey Plaza in lizza come protagonista, al momento non è stato confermato alcun cast, come riferisce una fonte vicina al progetto. Secondo altri media, si tratterebbe di una serie limitata e di un progetto destinato a un network, ma il progetto è stato concepito come una serie tradizionale e la MRC si occuperà della sua commercializzazione.

La conversazione, un capolavoro immortale

Il film di Francis Ford Coppola del 1974 con Gene Hackman protagonista, La conversazione segue Harry Caul, uno specialista della sorveglianza ossessionato dalla privacy, mentre rimane invischiato in un mistero di spionaggio aziendale più grande di quanto avesse mai immaginato. Man mano che si addentra, il sorvegliante diventa il sorvegliato, e dovrà uscire dalla sua vita solitaria e cercare quelle connessioni personali che ha sempre evitato per trovare le risposte e salvare se stesso.

Il film era interpretato anche da John Cazale, Allen Garfield, Frederic Forrest, Cindy Williams, Teri Garr e persino da Harrison Ford in un piccolo ruolo. La conversazione è stato candidato a tre premi Oscar, tra cui miglior film, miglior sceneggiatura originale e per l'impeccabile sound design del leggendario Walter Murch, e ha vinto la Palma d'Oro a Cannes.

J.C. Chandor è il regista giusto per il remake?

Dopo aver diretto Margin Call e All Is Lost - Tutto è perduto, di recente Chandor ha diretto il film della Sony Marvel Kraven il Cacciatore, che doveva uscire l'anno scorso ma è stato posticipato dagli scioperi e ora uscirà il 30 agosto 2024.