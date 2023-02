La Concierge Pokémon: Netflix annuncia la serie in stop motion con un breve teaser

Netflix ha annunciato la produzione di Pokémon Concierge, una nuova serie in stop motion di cui è stato condiviso un breve teaser.

L'annuncio è stato compiuto in occasione del Pokémon Day 2023, e mostra Psyduck mentre cammina lungo una spiaggia.

Una voce narrante spiega che si tratta di Pokémon Resort, dove alloggiano i Pokémon, e che verrà raccontata la storia della concierge della struttura. La protagonista di La concierge Pokémon è Haru, una giovane dai capelli rossi che appare accanto al simpatico Psyduck.

Minyoung Kim, Vice President of Netflix Content in Asia, ha dichiarato: "Netflix non vede l'ora di intrattenere i fan in Giappone e nel resto del mondo con 'La concierge Pokémon', un'esperienza visiva completamente nuova con una tecnica di stop motion innovativa, ambientata nel mondo dei Pokémon e nata da una stretta collaborazione con The Pokémon Company. Siamo inoltre lieti di presentare questa serie in occasione di Pokémon Day e di fornire ai fan un'entusiasmante anteprima nella giornata che celebra il popolare franchise".

La produzione del progetto è stato affidato a Dwarf Studio.