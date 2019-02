La casa di Jack, l'uscita in Italia del film di Lars von Trier è ora ufficiale

Marica Lancellotti

La casa di Jack, il nuovo, controverso film di Lars von Trier, ha finalmente una data d'uscita italiana: il distributore VIDEA ha annunciato che arriverà al cinema giovedì 28 febbraio.

L'ultima fatica del provocatorio regista danese è stata presentata in anteprima mondiale alla stampa durante l'ultimo Festival di Cannes, dove ha ricevuto giudizi davvero contrastanti (per sapere cosa ne pensiamo, ecco la nostra recensione de La casa di Jack). The House that Jack Built, questo il titolo originale, è ambientato negli Stati Uniti degli anni '70. Il Jack che dà il nome all'opera è un ingegnere psicopatico (Matt Dillon) che, dopo aver ucciso una sconosciuta per strada, decide di continuare a trucidare donne e bambini per raggiungere un personale traguardo di perfezione. Ogni omicidio è concepito come una complessa opera d'arte ma la trama più ingegnosa di tutte è quella che Jack tesse, per 12 anni, con la polizia che tenta di acciuffarlo. Il film esiste in due versioni, una più lunga senza censura, che ha fatto rischiare pesanti sanzioni al distributore americano IFC Films, e una più breve, proiettata anche a Cannes e già accompagnata dal visto censorio. Nelle sale italiane molto probabilmente arriverà nella sua forma già epurata.

Leggi anche: The House that Jack Built: centinaia di persone abbandonano l'anteprima del film di Lars von Trier!

La casa di Jack, che ha segnato il ritorno di Lars von Trier a Cannes dopo sette anni di interdizione per via della famosa battuta su Adolf Hitler durante la presentazione di Melancholia, chiude la trilogia sulla violenza negli States iniziata con Dogville e proseguita poi con Manderlay. Il titolo scelto originariamente era Washington. Oltre a Matt Dillon il cast comprende anche Bruno Ganz e Uma Thurman, che aveva già collaborato con Lars von Trier in Nymphomaniac - Volume 1 e Nymphomaniac - Volume 2.