La casa di carta 3, Emma Marrone e il finale della serie: "Sono triste"

La casa di carta 3 ha colpito e affondato Emma Marrone, che ha commentato il finale della serie in alcune stories di Instagram.

Emma Marrone, attualmente impegnata sul set del nuovo film di Muccino, è tra i fan celebri de La casa di carta, la serie Netflix che ormai è un vero e proprio fenomeno di costume, al pari di Stranger Things e altre serie della popolare piattaforma streaming. La cantante salentina ha già visto tutta la terza stagione e si è concessa un piccolo sfogo con i fan: "Ma vogliamo parlare di come finisce La Casa di Carta 3? Per favore adesso qualcuno si può informare su quando potremo vedere la quarta stagione?"

La casa di carta: un momento della nuova stagione

Tranquilla Emma, La casa di carta 4 è stata già confermata nei giorni scorsi dal cast della serie, ma la data di uscita della quarta stagione non è stata ancora svelata. "Sono così triste" - ha proseguito Emma Marrone a proposito del finale de La casa di carta 3 - "Che non mi fanno ridere neanche questi nuovi filtri di Instagram con gli occhi e le piume. Ma poi l'ingordigia di vedere tutta la serie subito? E' quello il problema, quello!" In effetti il binge watching può creare dipendenza, ma su Netflix le serie da vedere sono tantissime!

Battute a parte, Emma Marrone non è l'unica fan de La casa di carta che è rimasta scioccata dal finale di questa terza stagione. Attualmente la cantante è sul set del nuovo film di Gabriele Muccino e si gode l'ebbrezza della sua prima esperienza di attrice accanto a star del nostro cinema come Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Micaela Ramazzotti. Chissà, se le va bene un giorno potrebbe anche entrare a far parte del cast de La casa di carta.