La casa di carta 4: il cast della serie Netflix conferma a Milano che si farà

Arriverà su Netflix anche La casa di carta 4: la conferma è arrivata dal cast durante l'anteprima per la stampa che si è tenuta ieri in Italia, a Milano.

A rivelare quella che, a sentir gli attori è in realtà una certezza già da un po' di settimane, è stata Úrsula Corberó, l'interprete di Tokyo all'interno della serie spagnola. Parlando dell'enorme successo che La casa di carta ha ottenuto presso la platea internazionale, Ursula ha spiegato che, dopo la stagione 2, si è resa necessaria la produzione di nuove puntate proprio per la crescente richiesta del pubblico: "I fan volevano sapere che fine avessero fatto i rapinatori, e noi li abbiamo accontentati". Se, dunque, i nuovi episodi (trovate qui la nostra recensione de La casa di carta 3) sono nati per accontentare la curiosità degli spettatori, ci aspettiamo invece che la necessità di avere una stagione 4 sia soprattutto legata alla trama.

Già, perchè parlando di come evolveranno i rapporti tra i personaggi nella stagione che arriverà su Netflix domani, 19 luglio, Ursula, così come i suoi colleghi di set, non ha potuto fare a meno di ufficializzare l'arrivo, probabilmente già nel 2020, di una quarta stagione. Di cui sarebbero addirittura già cominciate le riprese in Spagna. D'altronde in una conferenza stampa recente, è stato lo stesso creatore Álex Pina a spiegare come il suo progetto iniziale (una lunga stagione autoconclusiva poi scaturita in 2 cicli di episodi) abbia dovuto fare i conti con una popolarità che nessuno avrebbe mai immaginato. Cosa che ha "costretto" lui e gli sceneggiatori a scrivere di nuove avventure per la banda capeggiata dal Professore, tenute insieme dai legami fortissimi che nel frattempo si sono creati tra i vari membri.

La casa di carta 3 tornerà con nuovi episodi e nuovi personaggi a partire da domani 19 luglio su Netflix, dove sono disponibili anche le due stagioni precedenti. Se oggi vi trovate a Milano, però, avete la possibilità di scoprire le due puntate iniziali in anteprima, stasera, all'aperto, a Piazza Affari: trovate qui tutti i dettagli dell'iniziativa.