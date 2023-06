La casa dei fantasmi: svelato l'esclusivo poster in 4DX del film Disney

Disney ha condiviso il nuovo poster in 4DX de La casa dei fantasmi, nuova versione del film basato sulla celebre attrazione dei parchi divertimento dello studio. La pellicola arriverà nelle sale italiane il 23 agosto prossimo.

Nel nuovo poster 4DX, l'iconica villa è in primo piano, ma dal basso spuntano gli inquietanti fantasmi, il tutto su uno strano sfondo scuro. Anche la scritta "Feel it in 4DX" ha un'aria spettrale.

In questa versione de La casa dei fantasmi, una dottoressa (Rosario Dawson) e suo figlio di 9 anni (Chase Dillon), desiderosi di iniziare una nuova vita, si trasferiscono in una villa stranamente conveniente a New Orleans, solo per scoprire che il posto è molto più spaventoso di quanto non sembrasse. Alla ricerca disperata di aiuto, contattano un prete (Owen Wilson), che a sua volta chiede l'aiuto di uno scienziato vedovo diventato un esperto di paranormale (Lakeith Stanfield), di una sensitiva del quartiere (Tiffany Haddish) e di uno storico un po' stentato (Danny DeVito).

Il film è basato sulla classica attrazione del parco a tema della Disney ed è diretto da Justin Simien (Bad Hair, Dear White People) e prodotto da Dan Lin e Jonathan Eirich (Aladdin). Nick Reynolds (Easter Sunday) e Tom Peitzman (Il Re Leone) sono i produttori esecutivi.

In una recente intervista, il regista aveva parlato delle differenze con l'ultima versione del 2003 con Eddie Murphy.