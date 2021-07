La bella e la bestia: l'enigmatica risposta di Josh Gad sulla sessualità di LeTont

Josh Gad, che ha interpretato LeTont nell'adattamento live-action de La bella e la bestia e dovrebbe tornare al ruolo nella preannunciata serie spin-off, Little Town, ha dato una risposta criptica riguardo alla tanto discussa sessualità del personaggio.

La Bella e la Bestia: il character poster di Josh Gad

A quanto preannunciato, Little Town promette di rispondere ai quesiti del pubblico sui personaggi principali, Gaston, interpretato da Luke Evans, e il LeTont di Josh Gad. Entrambi i personaggi hanno fatto il loro debutto nell'incarnazione animata de La bella e la bestia del 1991. Il suo adattamento originale ha rafforzato vari elementi della storia classica, inclusa la relazione tra la coppia antagonista; dato che Little Town si svolge prima del leggendario "racconto antico come il tempo", è un'opportunità ideale per i suoi creatori di approfondire ulteriormente il retroscena del maldestro LeTont e del suo eccessivo padrone Gaston.

La Bella e la Bestia: Emma Watson e Luke Evans interpretano Belle e Gaston

Nell'evoluzione del personaggio di LeTont, in molti si sono posti quesiti sulla sua sessualità, mai esplicitati da Disney che ha sempre glissato sul tema. Josh Gad, che ha interpretato LeTont nell'adattamento live-action de La bella e la bestia e tornerà nel ruolo nella serie spin-off, ha dato una risposta criptica riguardo alla tanto discussa sessualità del personaggio nel corso di un'intervista a Variety. Ecco le parole di Gad, anche co-creatore e co-sceneggiatore della serie in arrivo:

"Dovrete seguire la serie quando andrà in onda per scoprire a cosa stiamo lavorando, ma nel processo di lavorazione ci stiamo ponendo ogni domanda rilevante su questi personaggi e ci sforziamo di fare bene con loro e con questo mondo. Avremo le loro storie delle origini, che saranno incredibilmente eccitanti perché sono inaspettate. E penso che "aspettarsi l'inaspettato" sia tutto ciò che posso davvero dire. E non solo per quanto riguarda LeFou e Gaston, ma anche per molti dei nuovi personaggi che introdurremo".

Luke Evans a torso nudo: "sono di nuovo pronto a interpretare Gaston" (FOTO)

Josh Gad ha accennato all'arrivo di nuovi membri del cast, tra questi Brianna Middleton interpreterà un nuovo personaggio di nome Tilly, e della regista Liesl Tommy. L'attore ha, però, deciso di glissare sul tema della sessualità di LeTont, affrontato in precedenza dal collega Luke Evans, che tempo fa aveva specificato che tra Gaston e LeTont c'è solo amicizia, spazzando via eil dubbio sulla presenza di ulteriori possibili sottotesti sentimentali:

"C'è molta autenticità, io penso che siano grandi amici, si conoscono da una vita. Mi ricordo che quando ero piccolo guardavo i miei amici e pensavo: 'Ah, un giorno voglio essere come loro, voglio giocare a rugby come loro, tutti pensano che siano i migliori, anche io voglio essere come loro'. Penso che Le Tont guardi a Gaston in questo senso, come un eroe. Non penso ci sia nulla oltre l'amicizia. Quello che mi piace del personaggio di Josh Gad è che trova la sua anima e la sua identità nel film proprio come tutti gli altri personaggi."