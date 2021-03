Luke Evans a torso nudo: "sono di nuovo pronto a interpretare Gaston" (FOTO)

Luke Evans ha dichiarato a tutti che è di nuovo pronto a vestire i panni di Gaston nel prequel del live action de La Bella e la Bestia: come annunciarlo al meglio, se non con una foto su Instagram in cui si mostra a petto nudo?

In questi giorni Luke Evans, il Gaston del live action de La Bella e la Bestia, si è messo a "nudo", letteralmente, per dimostrare il frutto dei suoi allenamenti in vista delle riprese. "L'allenamento in palestra a casa è fantastico", ha scritto ironicamente la star, mostrando anche diversi strumenti di lavoro (oltre ai suoi addominali).

Evans dichiara così che è pronto a riprendere il suo ruolo nel prequel targato Disney Plus, The Little Town, che racconterà la storia precedente agli avvenimenti de la Bella e la bestia. In una recente intervista con Collider, Evans ha confessato timidamente che presto partirà la produzione del nuovo live action, pandemia permettendo. Non è stato altrettanto timido, però, nel servire altre foto simili sui social media ultimamente.

In merito a svelare altre indizi sul prequel de La Bella e la Bestia, Evans ha giurato di mantenere il segreto: "non posso proprio parlarne. Ma sta procedendo molto bene". Evans ha anche una serie di altri progetti in lavorazione, tra cui la miniserie Nine Perfect Strangers e il reboot live-action di Pinocchio, in cui interpreterà il Cocchiere (anche noto come l'Omino di burro, NdR).