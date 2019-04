La bambola assassina: il trailer italiano da brividi!

Svelato il terrificante trailer italiano de La bambola assassina. La curiosità di fan e pubblico sul reboot più atteso del cinema horror sarà in parte appagata dalle spaventose nuove immagini contenute nel trailer.

Chucky, la bambola più spietata della storia del cinema, sta per tornare. La bambola assassina sarà nelle sale cinematografiche da mercoledì 19 giugno, distribuito in anteprima mondiale da Midnight Factory, etichetta horror di Koch Media. Realizzato dai produttori di IT e diretto da Lars Klevberg (Polaroid) è un prodotto targato Orion Pictures Corporation, società MGM. Chucky è molto più di un giocattolo... è il tuo migliore amico.

I protagonisti del lungometraggio diretto da Las Klevberg sono Aubrey Plaza e Brian Tyree Henry, e la sceneggiatura è firmata da Tyler Burton Smith. Nel film, una madre regala a suo figlio (Gabriel Bateman) una bambola per il suo compleanno, senza essere a conoscenza della sua natura sinistra. La bambola è al centro dell'attività di un gruppo di hacker che modifica il codice che controlla il giocattolo, rendendone la capacità di apprendere illimitata e permettendogli di utilizzare la violenza.

L'uscita italiana de La bambola assassina è fissata al 19 giugno.