L' Inganno stasera 25 giugno su Iris: trama e cast del film di Sofia Coppola con Nicole Kidman

Stasera 25 giugno Iris manda in onda L' Inganno: film con Nicole Kidman diretto dalla regista Sofia Coppola.

L'Inganno è il film che gli spettatori di Iris vedranno stasera, 25 giugno, in prima serata, alle 21:00. Il film di Sofia Coppola è stato scritto dalla stessa regista. La colonna sonora è di Laura Karpman. Trama, cast, recensione e curiosità del lungometraggio.

The Beguiled: Kirsten Dunst e Colin Farrell in una foto del film

L'Inganno: Trama

La storia si svolge durante la guerra civile, in un collegio femminile nello stato di Virginia. Le giovani donne vivono protette dal mondo esterno fino a quando un soldato ferito viene trovato nei paraggi e condotto al riparo.

La casa è così inebriata da una forte tensione sessuale da cui nascono pericolose rivalità e vengono rotti tabù grazie a un'inaspettata serie di eventi.

The Beguiled: una foto dei protagonisti

L'Inganno: Curiosità

L'inganno è stato presentato in anteprima e in concorso al Festival di Cannes 2017, in Italia è arrivato il 21 settembre 2017.

Il film, remake de La notte brava del soldato Jonathan, è un adattamento del romanzo The Beguiled, opera di Thomas Cullinan.

La pellicola ha vinto il Premio per la miglior regia a Sofia Coppola al Festival di Cannes 2017.

The Beguiled: Elle Fanning con un gruppo di bambini

L'Inganno: Trailer e Recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione de L'Inganno.

L'inganno è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 78% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 77 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.3 su 10.

The Beguiled: Kirsten Duns dietro un vetro

L'Inganno: Interpreti e personaggi: