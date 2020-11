L'Inganno, su Netflix in streaming da oggi

L'Inganno è disponibile in streaming su Netflix a partire da oggi 10 novembre: Sofia Coppola dirige un supercast femminile composto da Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning e molti altri ancora.

L'inganno, film grazie al quale Sofia Coppola ha vinto il premio per la miglior regia all'ultimo festival di Cannes, è un adattamento del romanzo The Beguiled, opera di Thomas Cullinan. La storia si svolge durante la guerra civile, in un collegio femminile nello stato di Virginia. Le giovani donne vivono protette dal mondo esterno fino a quando un soldato ferito viene trovato nei paraggi e condotto al riparo.

The Beguiled: le protagoniste con Sofia Coppola

La casa è così inebriata da una forte tensione sessuale da cui nascono pericolose rivalità e vengono rotti tabù grazie a un'inaspettata serie di eventi. Il film, remake de La notte brava del soldato Jonathan ha tra i protagonisti Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning, Emma Howard, Oona Laurence, Angourie Rice e Addison Riecke.

Sono stati i Phoenix a comporre la colonna sonora del film: non è la prima volta che il gruppo collaborerà con la regista, avendo già firmato i brani creati per Bling Ring e Somewhere, oltre a essere apparsi nello speciale di Natale targato Netflix A Very Murray Christmas.