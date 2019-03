Da A Star is Born ai supereroi DC, ecco il marzo di Infinity!

Dopo gli Academy Awards, Infinity offre una ricca selezione di titoli per marzo 2019, tra cinema e tv: spazio al premiato A star is born, agli horror di The Conjuring fino ad arrivare alle serie tv sui supereroi DC!

Cinema:

Dal 1 al 7 marzo torna, anche in 4K, su Infinity Premiere A Star Is Born, il film candidato a otto Oscar con protagonisti Bradley Cooper e Lady Gaga, che promettono di infiammare la notte degli Academy Awards con il loro duetto di "Shallow", la canzone del film favorita per la vittoria.

Dall'8 al 14 marzo arrivano due film dedicati a Scooby-Doo, Scooby-Doo e il fantasma del Ranch" e Scooby Doo e il Fantasma Rosso. Due divertenti avventure che porteranno Shaggy e Scooby alla ricerca del selvaggio west, infestato dagli spiriti! I personaggi animati di Hanna-Barbera sono entrati nel Guinness dei primati nell'ottobre del 2004 battendo I Simpson per numero di episodi prodotti come serie televisiva animata.

Dal 15 al 21 marzo tornano, anche in 4K, su Infinity Premiere le criminose avventure di Debby Ocean (Sandra Bullock) in Ocean's 8. Spin-off della saga dedicata a Danny Ocean (George Clooney). Nel film anche Cate Blanchett, Mindy Mailing, Rihanna e Anne Hathaway, che ha rimpiazzato Jennifer Lawrence nel film (vendicandosi in qualche modo del ruolo soffiatole dalla Lawrence ne Il Lato Positivo, che fruttò all'attrice la vittoria dell'Oscar).

Dal 22 al 28 marzo sarà disponibile su Infinity Premiere Teen Titans Go, il film d'animazione che coinvolge cinque supereroi teenager nella salvezza del mondo, minacciata da un temibile villain. Nella versione originale Nicolas Cage presta la voce a Superman.

Dal 29 marzo al 4 aprile torna su Infinity Premiere The Nun - La vocazione del male", disponibile anche in 4K. Spin-off della saga di The Conjuring, con protagonista il demone dalle sembianze di suora. A differenza dei capitoli precedenti della saga questo è l'unico film a non essere ispirato né ad eventi né a fatti storici documentati.

Dal 10 marzo disponibile su Infinity Che vuoi che sia, diretto da Edoardo Leo, nel film anche protagonista insieme ad Anna Foglietta. Cosa si è disposti a fare pur di vedere realizzati i propri sogni? Una coppia in crisi economica pubblica involontariamente un annuncio nel quale promette di girare un porno se la loro crowdfunding verrà finanziata. Le coppie presenti nel film, tranne quelle dei protagonisti, sono tutte coppie anche nella vita reale.

Dal 13 marzo arriverà su Infinity Independence Day: Rigenerazione, sequel del film cult degli anni '90. Con Liam Hemsworth e Jeff Goldblum pronti a salvare la Terra da una nuova invasione aliena.

Dal 22 marzo arriva su Infinity Sully, il film diretto da Clint Eastwood con protagonista Tom Hanks nei panni del pilota che riuscì ad ammarare il volo US 1549 nel fiume Hudson, salvando la vita di tutti i passeggeri. Per realizzare il film sono stati usati realmente due Airbus A320s andati in pensione dopo anni di onorato servizio nei cieli.

Dal 23 marzo una Meryl Streep inedita su Infinity con il film Florence. Nota per le sue doti canore (oltre a quelle di attrice) la Streep stona e stecca come mai nella sua carriera cinematografica nel film che racconta la vita dell'ereditiera, e "cantante" d'opera che si accorge troppo tardi di avere una pessima ugola. Il talento della Streep deriva anche dall'aver interpretato tutte le canzoni, senza controfigure.

Disponibile su Infinity dal 28 marzo L'Inganno. Durante la guerra civile americana un soldato ferito viene accolto in un collegio femminile, gettando disguidi fra le donne presenti. Il film, diretto da Sofia Coppola ed interpretato da Nicole Kidman, Kirsten Dunst ed Elle Fanning è stato presentato al festival di Cannes nel 2017 e si è aggiudicato il premio come miglior regia. Per la prima volta dopo cinquant'anni il premio è stato assegnato ad una donna e la Coppola è stata solo la seconda regista donna a vincere in tale categoria in tutta la lunga storia della kermesse francese.

Serie TV

Disponibile dal 1 marzo la quinta stagione completa de I Goldbergs e in arrivo dal 26 marzo con un episodio a settimana la sesta stagione, per un tuffo negli anni '80. La serie è autobiografica ed è creata da Adam F. Goldberg sulla base dei ricordi della sua infanzia.

Sempre il 1 marzo sarà disponibile il cofanetto della terza stagione di Chicago Med e dal 22 marzo disponibile anche la quarta stagione con un episodio a settimana per uno sguardo giornaliero nella vite caotiche dei medici dell'ospedale di Chicago. Le vicende sono collegate anche con Chicago P.D. e Chicago Fire.

Dal 1 marzo in arrivo su Infinity con un episodio a settimana la terza stagione di The Good Place, l'irriverente comedy con Kristen Bell e Ted Danson. Nella nuova stagione i protagonisti potrebbero abbandonare il Paradiso in favore della Terra, ma cosa significherà questo cambiamento per loro? Non vi resta che seguire lo show per scoprirlo.

Dal 5 marzo arriverà su Infinity American Woman dove una mamma single, e un po' posh, cerca di sopravvivere crescendo le sue due figlie nella Los Angeles degli anni '70. Una serie che celebra il girl power, basata sulla storia della Real Housewife of Beverly Hills Kyle Richards.

Whiskey Cavalier arriva su Infinity dall'8 marzo, con protagonisti Lauren Cohan e Scott Foley. Un agente della CIA e uno dell'FBI dovranno lavorare insieme per una missione che ha lo scopo di salvare il mondo. Per partecipare allo show Lauren Cohan ha messo in pausa la sua partecipazione alla serie che l'ha resa famosa, The Walking Dead.

Disponibile dal 14 marzo, sempre con un episodio a settimana, Mom, la serie tv con Anna Faris e il premio Oscar Allison Janney. Una mamma single cerca di rimanere sobria e condurre una vita normale nella Napa Valley. Uno show dove le risate sono autentiche, dato che lo show è girato in diretta davanti al pubblico.

Chicago P.D. torna con la sesta stagione dal 14 marzo per raccontare le vite dei poliziotti dell'Intelligence Unit di Chicago. Dal 20 marzo arriverà invece su Infinity la quarta stagione di Superstore. La vita degli impiegati di un grande magazzino non sono mai state così esilaranti. Con protagonista America Ferrera nella quarta stagione ci sarà un cameo di Eden Sher nei panni di Penny, una potenziale nuova impiegata del Cloud 9.

Dal 27 marzo arriverà invece su Infinity la terza stagione di Riverdale. Sul finale della seconda stagione il protagonista Archie viene incarcerato mentre un pericoloso criminale è in fuga. Riuscirà il protagonista a dimostrare la sua innocenza? Due dei protagonisti della serie Lili Reinhart e Cole Sprouse fanno coppia sia nella serie tv che nella vita reale.

Dal 30 marzo arrivano anche i nuovi attesi episodi di Will & Grace. Tornano le esilaranti avventure della interior designer di Manhattan e il suo miglior amico, brillante avvocato della Grande Mela. Insieme a loro i soliti Jack e Karen, due personaggi decisamente fuori controllo e fuori da ogni schema. Tantissime guest star anche in questa nuova stagione, da Samira Wiley a David Schwimmer, Matt Bomer, Leslie Jordan e Minnie Driver. Per arrivare preparati o anche solo per un rewatch, la prima stagione completa del ritorno di Will & Grace è già disponibile su infinity.

Marzo è anche tempo di supereroi! I cofanetti completi delle stagioni delle serie dei supereroi DC sono già disponibili su Infinity e le nuove stagioni sono in arrivo con un episodio a settimana: dall'8 marzo arriverà in anteprima su Infinity il primo episodio della quarta stagione di DC's Legends of Tomorrow. In questa stagione la comicità prenderà il sopravvento sui toni drammatici e i supereroi. Due dei protagonisti della serie, Brandon Routh e Courtney Ford, sono sposati nella vita reale e hanno un figlio insieme.

La quinta stagione di The Flash arriverà su Infinity dal 12 marzo. Il Team Flash sarà messo a dura prova in questa nuova stagione. Dopo l'annuncio clamoroso della figlia di Barry Allen tornata indietro nel tempo, la squadra di supereroi dovrà gestire le conseguenze di un grave errore commesso dalla ragazza.

La settima stagione di Arrow sarà disponibile a partire dal 14 marzo. Questa stagione segna anche una serie di mini crossover di tre episodi con The Flash. Una grande rivelazione sarà centrale in questa stagione e segnerà un cambiamento fondamentale in Oliver Queen, interpretato da Stephen Ammell.

La quarta stagione di Supergirl arriverà invece con un episodio a settimana dal 14 marzo. Nuove avventure attendono la cugina di Superman, mentre la serie segna già un record, è la prima serie televisiva con dei supereroi protagonisti che ha nel cast un supereroe transgender interpretato proprio da un'attrice transgender.