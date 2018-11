Kurt Russell dice la sua sul remake di Grosso guaio a Chinatown

Francesco Bellu

In una intervista rilasciata a USA Today, Kurt Russell ha augurato buona fortuna al remake di Grosso guaio a Chinatown che vede come protagonista Dwayne Johnson. Il film originale, uscito nel 1986 per la regia di John Carpenter, vedeva Russell nei panni di Jack Burton, un camionista logorroico e decisamente un po' eccentrico che si ritrova, suo malgrado, al centro di una battaglia sovrannaturale nel quartiere cinese di San Francisco.

Grosso guaio a Chinatown all'uscita non è stato un successo, anzi, ma negli anni è diventato un vero e proprio oggetto di culto tanto da essere considerato ormai uno dei migliori di John Carpenter. In merito al rifacimento con The Rock, Kurt Russell ha dichiarato: Dico sempre la stessa cosa, cioè che devi fare un buon film. Io preferisco ancora Gli ammutinati del Bounty originale. Nessuno aveva mai fatto un protagonista che non si rendeva conto di non essere il protagonista. Si comporta come una spalla ma non lo sa. Non era mai stato fatto ed era difficile per lo studio capire come promuovere il film. Dwayne Johnson - continua - è un brav'uomo. Mi piace lavorare con lui, se lo farà spero che lui e la sua troupe riescano a inventarsi qualcosa che lo faccia funzionare".

Una presa di posizione diametralmente opposta a quella del regista, Carpenter, infatti, interpellato qualche mese fa aveva manifestato tutte le sue perplessità su questo progetto: "Vogliono fare un film con Dwayne Johnson, questo è quello che vogliono, quindi hanno scelto quel titolo. Non gliene frega un c...o di me e del mio film. Quel film non fu un successo". Da quel che è trapelato, infatti, Dawyne Johnson vestirà i panni di un nuovo personaggio e non di Jack Burton e la storia raccontata si legherà all'originale anche se ancora non si capisce in che modo. Nel frattempo Kurt Russell è ora approdato alla corte di Netflix con un film natalizio - qui potete leggere la nostra recensione di Qualcuno salvi il Natale - in cui interpreta con molta ironia un Babbo Natale molto su generis.