Grosso guaio a Chinatown: Kurt Russell tornerebbe nel sequel, ma a due condizioni

Grosso guaio a Chinatown è uno dei titoli più importanti nella ricca filmografia di Kurt Russell. Nel film di John Carpenter, Russell interpreta il camionista Jack Burton che durante una sosta a Chinatown si ritrova coinvolto in una disputa millenaria.

Nel corso di un'intervista rilasciata a Comicbook, Kurt Russell ha parlato di un suo ipotetico coinvolgimento in un futuro sequel del film:"Non si dice mai mai. Voglio dire, se qualcuno dovesse scrivere una sceneggiatura fantastica, che fosse migliore della prima e avesse qualcosa di nuovo da dire, non so, possiamo picchiare un po' John Carpenter e dirgli 'Dai, John! Andiamo a farlo'".

Le voci su un possibile sequel di Grosso guaio a Chinatown circolano da quasi un decennio. Nel 2015 Dwayne Johnson stava lavorando ad un remake, con l'intenzione di ereditare il ruolo di Jack Burton. Tuttavia, il progetto si arenò e nel 2018 il presidente di Seven Bucks Productions Hiram Garcia, dichiarò che si sarebbe trattato di un sequel e non di un remake. Nel 2021 l'ultimo aggiornamento di Garcia:"Troveremo un modo per continuare la storia di Grosso guaio a Chinatown". Altri registi come James Wan e David Gordon Green hanno manifestato interesse ad un nuovo capitolo del franchise ma per il momento non ci sono sviluppi sull'argomento.