Kung Fu Panda 4, inizialmente DreamWorks voleva un film ibrido tra live action e animazione

Dopo aver battuto Dune - Parte Due al box-office americano, Kung Fu Panda 4 approderà anche nel sale italiane a fine mese, ma il quarto capitolo del franchise avrebbe potuto avere una forma completamente diversa.

Secondo quanto rivelato da un utente di Reddit, che ha avuto modi di parlare con la co-regista del film, pare che nelle intenzioni iniziali della DreamWorks Kung Fu Panda 4 avrebbe dovuto essere un film ibrido tra live action e animazione.

"All'inizio, Kung Fu Panda 4 era considerato un ibrido live action-animazione, con la presenza di umani. Ho postato una concept art del Camaleonte umano (allora Il Collezionista, anche se avevamo già Kai il Collezionista) contro Po. Sembra che anche Zhen sarebbe apparso in forma umana. A quanto pare, sarebbero venuti da Hu-man City... Come se non bastasse, una di queste versioni aveva Po, il protagonista, bloccato in una scatola per 20 minuti".

L'utente ha poi affermato che il regista Mike Mitchell ha avuto il pieno controllo creativo del progetto: "Mike Mitchell, il regista, aveva totale libertà creativa. Per questo motivo, lui e i dirigenti dello studio volevano riportare un'atmosfera più scherzosa, come le missioni secondarie comiche. Jack Black lo ha definito "l'uomo della commedia", mentre Stephanie ha portato "cose più profonde" e "più cuore" alla storia".

Inoltre, sembra che l'unico paletto imposto dalla DreamWorks fosse la durata di 90 minuti, in quanto "i bambini non riescono a seguire una storia più lunga e inoltre per massimizzare i profitti".