Kung Fu panda 4, Jack Black pubblica il videoclip di Baby One More Time girato alla premiere

Jack Black e Kyle Gass, in arte Tenacious D, hanno pubblicato il video ufficiale della loro cover di Baby One More Time di Britney Spears, brano già diventato virale dopo il suo precedente passaggio sui social network.

La cover, realizzata appositamente per il film Kung Fu Panda 4, ha anche il suo videoclip, girato proprio durante la premiere ufficiale della pellicola.

Nel video, Black indossa un vestito bianco e nero ispirato a Po, il protagonista del film d'animazione DreamWorks, e balla e fa mosse di karate con vari membri del cast e della troupe di Kung Fu Panda, tra cui Awkwafina, Bryan Cranston, James Hong, Ke Huy Quan e il suo amico Gass. Anche Po, la star di Kung Fu Panda, fa diverse apparizioni. Black, naturalmente, dà alla canzone il suo tocco hard rock, uno stile vocale per il quale si è fatto conoscere dopo la sua performance in School of Rock.

Sul red carpet della première, Black ha spiegato com'è nata l'operazione: "Il regista, Mike, ci ha detto: 'Ehi, ci piacerebbe avere una canzone dei Tenacious D per i titoli di coda'. E io ho detto: 'Davvero? Possiamo fare Britney Spears? E lui ha risposto: 'Sì, facciamo Baby One More Time' per l'aspetto kung fu di quella canzone", ha spiegato Black.

"Così siamo entrati in studio di registrazione e l'abbiamo fatta e siamo davvero orgogliosi del brano", ha proseguito Black.