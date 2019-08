Kristen Stewart sul red carpet di Venezia 2019, fasciata in un abito rosa per presentare il film Seberg. Ecco le foto e un breve resoconto della giornata di Festival!

Venezia 2019: Kristen Stewart sul red carpet di Seberg

I più attesi della giornata fin dal primo pomeriggio: il cast di Seberg è sbarcato al Lido ed ha scandito gli impegni della giornata di molti addetti ai lavori. Kristen Stewart, Zazie Beetz, Anthony Mackie, Jack O'Connel, Margaret Qualley e il regista Benedict Andrews hanno partecipato a photocall, conferenza e red carpet serale rimanendo sempre disponibili con giornalisti, fotografi e fan. Hanno posato con pazienza davanti ai flash convulsi che non sembravano smettere e durante il red carpet hanno ugualmente concesso tempo a tutti. Scendendo dalle auto hanno salutato i tanti fan che li aspettavano per poi più tardi dedicarsi ad autografi e foto prima di entrare in sala per la proiezione.

Il film è ispirato a fatti realmente accaduti e narra la storia di Jean Seberg, attrice beniamina della Nouvelle Vague francese, che sul finire degli anni Sessanta finì nel mirino del programma di sorveglianza illegale dell'FBI. Il coinvolgimento politico e sentimentale con l'attivista per i diritti civili Hakim Jamal la rese un obiettivo dei tentativi spietati del Bureau di arrestare, screditare e denunciare il movimento del Black Power.