Kristen Stewart su Robert Pattinson: "Sì, lo avrei sposato"

Kristen Stewart si sarebbe sposata con Robert Pattinson? Sì, l'attrice ha detto non avrebbe escluso il matrimonio ai tempi in cui era fidanzata con l'attore e co-star di Twilight. Kristen, solitamente molto riservata sulla sua vita privata ha parlato apertamente del suo fidanzamento con Pattinson durante il The Howard Stern Show.

Nel corso dell'intervista Kristen Stewart ha ammesso che la relazione con Robert Pattinson, incontrato sul set di Twilight quando lei aveva solo 18 anni, non è stata facile, soprattutto a causa dei paparazzi e delle inevitabili pressioni mediatiche. Del resto era la coppia cinematografica più hot del momento, e il fatto che avessero una relazione anche fuori dal set, rendeva tutto più complicato. "Ci siamo privati di tante esperienze" - ha detto Kristen - "Non andavamo in giro mano nella mano perché non volevamo che i paparazzi se ne approfittassero, però alla fine ne abbiamo sofferto."

Una romantica immagine di Twilight con Robert Pattinson e Kristen Stewart

Dopo che Kristen Stewart ha sottolineato che Robert Pattinson è stato il suo primo amore - e ha aggiunto "lui è il migliore", lasciando intendere che ormai non ci sono dissapori tra loro - Howard Stern le ha chiesto senza girarci attorno: "C'è stato un momento in cui magari vi sareste sposati?" e lei dopo un attimo di esitazione ha risposto: "Non so, io avrei voluto... sì, anche se non sono mai stata..." Stern ha incalzato e lei ha spiegato di non essere una persona tradizionalista, ma al tempo stesso, per ogni relazione che ha avuto, ha pensato al matrimonio. Kristen Sterart ha aggiunto di essere innamorata della sua attuale fidanzata Dylan Mayer e che "non vede l'ora" di farle la sua proposta di fidanzamento.

Riguardo al fatto di essersi innamorata di Robert Pattinson sul set, Kristen Stewart ha ammesso che non ha potuto evitarlo: "Non potevo farci nulla" e ha riso quando il conduttore le ha fatto notare che innamorarsi di un collega sul set è un grosso errore. L'attrice ha spiegato inoltre che non voleva che da fuori il suo rapporto con Rob potesse sembrare "costruito" ad arte per far pubblicità ai film, per questa ragione non ha voluto parlarne molto ai tempi.

Per quanto riguarda la fine della sua storia d'amore con Robert Pattinson, Kristen Stewart ha ammesso di aver fatto degli errori - "Era un periodo molto difficile della mia vita. Ero molto giovane". La storia tra i due collassò quando Kristen fu paparazzata in atteggiamenti inequivocabili con il regista di Biancaneve e il cacciatore.