Kristen Stewart sul red carpet senza pantaloni, gambe in mostra grazie a un body incredibilmente alto

Le anteprime dei film rappresentano l'occasione per le star di sfoggiare abiti elegantissimi o trendy, grazie anche alla complicità di stilisti all'avanguardia. Non fa eccezione la premiere di Love Lies Bleeding, nuova fatica di Kristen Stewart presentata in anteprima al Sundance 2024 e alla Berlinale. L'attrice si è presentata sul red carpet di Los Angeles del crime thriller a sfondo omosessuale con indosso un body nero sgambatissimo e senza pantaloni, mettendo in mostra le sue gambe.

Al body dal taglio ultra-alto di Bettter sopra dei collant neri trasparenti di Wolford, la Stewart ha abbinato un paio di décolleté nere a spillo di Chanel per aggiungere qualche centimetro e un blazer nero sulle spalle, con le maniche arrotolate. Trucco e acconciatura naturale per l'attrice che sfoggiava alcuni grossi anelli d'argento nelle dita.

Love Lies Bleeding: Kristen Stewart sfoggia un body nero alla premiere di Los Angeles

Love Lies Bleeding: Kristen Stewart alla premiere di Los Angeles

Dopo la premiere, Kristen Stewart si è diretta ad un after-party dove ha adottato un outfit più casual. La star ha mantenuto lo stesso blazer che indossava sul tappeto rosso, con sotto una semplice maglietta bianca e aggiungendo una sottile collana d'argento. Ha posato per le foto con la co-protagonista Jena Malone e il produttore Oliver Kassman.

Love Lies Bleeding: Kristen Stewart e Jena Malone al party della premiere

Kristen Stewart: le foto hot in perizoma e calze a rete infiammano il web

Una storia d'amore fuori dai canoni

Parlando con NBC News insieme alla costar Katy O'Brian e alla regista Rose Glass, la star di Twilight ha spiegato:

"Il film è una storia d'amore che mostra la realtà sporca, con il buono e il cattivo che c'è. L'amore può assolutamente distruggere te e gli altri, e in amore non sempre prendi le decisioni più altruiste."

Stewart ha continuato: "Non esiste una definizione di amore. È un mezzo per giustificare qualsiasi decisione che si potrebbe prendere in modo sconsiderato". L'attrice ha poi criticato le scene di sesso al cinema per il loro scarso realismo, lodando le scene lesbo presenti in Love Lies Bleeding.