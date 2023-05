Kristen Stewart: le foto hot in perizoma e calze a rete infiammano il web

Kristen Stewart ha recentemente posato per Zoey Grossman per la copertina di Elle Japan: gli scatti hot hanno letteralmente infuocato i social media.

Kristen Stewart è apparsa sulla copertina della rivista Elle Japan mandando in tilt il web e milioni di fan: nelle foto hot l'attrice posa seminuda, in perizoma e calze a rete, o indossando alcuni dei meravigliosi completi della collezione Chanel Metiers d'Art, che aveva presentato in precedenza in Dakar.

In un'intervista rilasciata dopo aver posato per gli scatti, la Stewart ha dichiarato che per lei i vestiti sono un modo per esprimersi: "Mi piace sfidare l'opinione pubblica e aprire nuove strade". Inutile dire che centinaia di migliaia di fan siano entusiasti di questa sua propensione all'uscire dall'ordinario.

Nella sezione commenti delle foto scattate da Zoey Grossman e su Twitter si leggono messaggi di ogni genere: "Sapevo che questo sarebbe stato il momento del mio risveglio gay", e ancora: "Beh, dopotutto, perché no, è bellissima ed elegante... quando sei una delle donne più belle del mondo è giusto mostrarsi, il problema è per i deboli di cuore."