The Chronology of Water, Kristen Stewart: 'Sono quasi sicura di poterlo annunciare tra una o due settimane'

Kristen Stewart ha partecipato all'ultima puntata del podcast SmartLess, nella quale è tornata a parlare di The Chronology of Water, titolo del suo esordio dietro la macchina da presa.

L'attrice è convinta di poter annunciare il film entro pochi giorni:"Sto in qualche modo lanciando un appello riguardo al desiderio di fare questo film basato su uno dei miei libri preferiti. E sono abbastanza sicura che in qualche modo, tra una o due settimane, potrò dire 'Lo sto facendo e lo faremo perché ora abbiamo i soldi per farlo'. Ma è così difficile ottenere finanziamenti per film piccoli".

L'annuncio del progetto

Al Festival di Cannes 2018, Kristen Stewart annunciò di essere al lavoro come co-sceneggiatrice e regista di un adattamento delle memorie di Lidia Yuknavitch risalenti al 2011. Da quel momento è iniziata la ricerca dei finanziamenti per realizzare il film, che avrà Imogen Poots come protagonista.

J.T. Leroy: Kristen Stewart in una foto

Kristen Stewart è impaziente di esordire dietro la macchina da presa:"C'è un elemento nella regia che è un po' come avviare il motore di qualcuno, e so che sarò davvero brava in questo. So proprio come motivare le persone, non vedo l'ora di prendermi cura di qualcuno e indirizzarlo su un percorso". Riferendosi a Imogen Poots, Stewart ha dichiarato:"Sto pensando ad una persona in particolare e ad un film in particolare, quindi voglio così tanto preservare il percorso che questa ragazza sta facendo. Vorrei vedere cosa fa con tutte le mie idee, voglio vedere come le rende migliori".