Kristen Stewart nella prima foto di Sacramento, commedia diretta da Michael Angarano

Kristen Stewart è una delle protagoniste del nuovo film Sacramento, diretto dall'amico e collega Michael Angarano, di cui è stata diffusa la prima foto.

L'attrice sta continuando a dedicarsi a progetti indipendenti dopo il recente Love Lies Bleeding e Love Me, lungometraggi presentati al Sundance Film Festival.

Il nuovo progetto dell'attore e regista

Sacramento verrà presentato al Tribeca Film Festival 2024, in concorso, e Michael Angarano ha co-scritto la sceneggiatura insieme a Chris Smith, oltre a essere uno dei produttori, regista e interprete.

Nel cast del film ci sono anche Kristen Stewart, Michael Cera, e Maya Erskine.

La trama ufficiale dichiara: "Quando lo spirito libero Ricky riappare improvvisamente nella vita di Glenn, che sta per diventare padre, i due ex migliori amici intraprendono un viaggio da Los Angeles a Sacramento".

Il prossimo progetto dell'attrice

Kristen Stewart, prossimamente, debutterà inoltre come regista adattando Chronology of Water, libro scritto da Lidia Yuknavitch. L'attrice, che sta sviluppando il progetto fin dal 2018, ha co-scritto la sceneggiatura insieme ad Andy Mingo.

La protagonista sarà l'attrice Imogen Poots e, per ora, non sono stati annunciati altri membri del cast.