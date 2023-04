Kraven the Hunter: mostrato il footage al CinemCon, sarà il primo film Sony/Marvel Rated R!

In occasione del panel Sony Pictures tenutosi ieri al CinemaCon di Las Vegas sono state mostrate le prime immagini di Kraven the Hunter, spinoff incentrato su una delle nemesi più celebri di Spider-Man. Dalla descrizione emersa in rete sembra proprio che il film sarà molto violento e il protagonista Aaron Taylor Johnson ha annunciato che si tratterà di un progetto Rated R. Sarà quindi il primo film Sony/Marvel ad essere vietato ai minori.

Kraven the Hunter, la descrizione delle scene mostrate al CinemaCon

Nel video mostrato in pubblico, che al momento non è ancora stato diffuso online, è possibile scorgere Kraven con il suo vestiario caratteristico dei fumetti Marvel mentre uccide un branco di bracconieri. Spazio anche a Sergei Kravinoff (il padre di Kraven), interpretato da Russell Crowe, e a una nuova iterazione di Rhino, altro celebre villain dell'universo di Spider-Man. A vestirne i panni ci penserà Alessandro Nivola (The Many Saints of Newark).

Kraven the Hunter: primo sguardo al personaggio di Aaron Taylor-Johnson nei video dal set

Durante la presentazione del primo footage Aaron Taylor Johnson ha rivelato nuove informazioni sul progetto: "Sarà un film Marvel molto crudo, ambientato nel mondo reale. Sappiamo che Kraven è un cacciatore molto fiero e un assassino altamente qualificato".

Un film dark e cupo

Sui toni molto dark del film si era espresso proprio di recente anche Russell Crowe: "Ho parlato con il regista J.C. Chandor ed è entusiasta di quello che abbiamo realizzato e di come il pubblico potrà reagire. Quello che posso dire è che si tratta di un mondo molto oscuro, il film è più cupo di quanto uno potrebbe aspettarsi"

Kraven the Hunter sarà diretto da J. C. Chandor e arriverà nelle sale il 6 ottobre.