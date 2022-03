Kraven the Hunter: primo sguardo al personaggio di Aaron Taylor-Johnson nei video dal set

Dopo il successo da record di Spider-Man: No Way Home, Sony sta continuando a costruire il suo universo esteso, iniziato con Venom di Tom Hardy nel 2018, con Kraven the Hunter, attualmente in lavorazione. Dal set del film arrivano i primi video che ci offrono un primo sguardo al personaggio interpretato da Aaron Taylor Johnson.

Sony deve ancora confermare se Spider-Man avrà un ruolo nello spin-off che vede protagonista Aaron Taylor-Johnson, affiancato da Ariana DeBose nel ruolo di Calypso Ezili, Fred Hechinger nel ruolo del Camaleonte, Christopher Abbott nei panni del principale cattivo Foreigner, e Russell Crowe che interpreterà il padre di Kraven.

Con una data di uscita fissata per il 13 gennaio 2023 e JC Chandor sulla sedia del regista, le riprese di Kraven the Hunter sono ufficialmente iniziate e ora i fan ci offrono un primo sguardo alle scene d'azione del film in uscita.

L'utente di Twitter @KravenSource ha pubblicato una serie di sequenze d'azione di inseguimento in auto dal set di Londra, in Inghilterra, che offrono una prima occhiata al Kraven di Aaron Taylor-Johnson interpretato da una controfigura.

Il primo video mostra una controfigura in azione appesa al lato di un furgone nero vicino alla Cattedrale di St. Paul a Londra. Un'altra clip mostra uno sguardo ravvicinato alla controfigura in camicia bianca, pantaloni neri e piedi scalzi.

Un video aggiuntivo mostra un altro angolo di questa scena d'azione con Kraven concentrato su cosa c'è dietro di lui mentre il suo furgone si muove nel traffico.