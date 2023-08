Kraven il Cacciatore, Aaron Taylor-Johnson: 'Pensavo di aver chiuso con i franchise'

L'attore Aaron Taylor-Johnson ha spiegato che dopo aver fatto parte del MCU era convinto di non avere più intenzione di recitare in franchise come quelli tratti dai fumetti.

Aaron Taylor-Johnson ha ammesso che non pensava sarebbe tornato in un cinecomic dopo aver recitato nel MCU, ma ha invece accettato il ruolo del protagonista di Kraven il Cacciatore.

Il progetto prodotto dalla Sony ha infatti riportato l'attore nel franchise tratto dai fumetti dopo la sua interpretazione di Pietro Maximoff in Avengers: Age of Ultron.

Le dichiarazioni dell'attore

Kraven Il Cacciatore: Aaron Taylor-Johnson in una scena di distruzione

Intervistato da Esquire, Aaron Taylor-Johnson ha dichiarato, parlando della sua scelta di recitare in Kraven il Cacciatore: "Non mi importava realmente essere la star di un franchise. Onestamente avevo pensato di aver chiuso con questo tipo di film".

L'attore ha infatti rifiutato alcuni ruoli importanti in alcune saghe cinematografiche, spiegando: "Probabilmente non ero pronto a essere in quella posizione, era troppo presto. Ma sì, inoltre non me ne fregava un ca**o".

Aaron ha sottolineato: "Volevo, semplicemente, stare con i miei figli. Non volevo allontanarmi da loro. Facevo fatica a immaginare di farlo".

Kraven il Cacciatore, il costume di Aaron Johnson e le modifiche al fumetto dividono i fan: "Morbius 2.0"

I dettagli del film

Aaron Taylor-Johnson è il protagonista del film Kraven il Cacciatore, il primo progetto prodotto da Sony-Marvel appartenente all'universo di Spider-Man che sarà vietato ai minori.

Nel film, che sarà il prossimo capitolo dell'universo tratto dai fumetti Marvel prodotto da Sony, Kraven intraprenderà una missione per dimostrare di essere il più grande cacciatore del mondo.

Tra gli interpreti spazio a Fred Hechinger nel ruolo Chameleon, fratellastro di Kraven, l'attrice premio Oscar Ariana DeBose sarà Calypso, partner e interesse sentimentale di Kraven, mentre il ruolo di Russell Crowe nei panni del padre del protagonista.

Kraven il Cacciatore è stato diretto dal candidato all'Oscar J.C. Chandor da una sceneggiatura co-firmata da Richard Wenk, Matt Holloway e Art Marcum.