Kraven - Il Cacciatore: i Marvel Studios avevano grandi piani per il personaggio prima del film

Kraven - il Cacciatore è ora nelle sale, ma non è sempre stato previsto che il cattivo avesse un film tutto suo nell'universo di Spider-Man della Sony.

Quello che forse non sapete è che i Marvel Studios speravano di utilizzare il personaggio non solo nel franchise di Spider-Man (prodotto in collaborazione con la Sony) ma anche in Black Panther. Infatti, il regista Ryan Coogler sperava di mettere Sergei Kravinoff in primo piano nel primo film da solista di T'Challa.

"Essendo un fan della Marvel, vuoi mettere le mani su tutti i personaggi", ha dichiarato poco dopo l'uscita di Black Panther nel 2018. "Ti rendi conto che ci sono dei limiti contrattuali. Non hai quel personaggio. C'era una run di Christopher Priest che era piuttosto pesante, c'è una grande scena in cui Pantera combatte contro Kraven, Kraven il cacciatore".

Black Panther contro Kraven avrebbe potuto realizzarsi

Kraven - Il cacciatore: Aaron Taylor-Johnson in una scena

Il regista di Black Panther, Ryan Coogler, ha infatti svelato la sua grande passione per il personaggio e la voglia di volerlo inserire del film contro la Pantera Nera di Chadwick Boseman:

"Ho sempre amato Kraven il Cacciatore in quasi tutte le sue iterazioni. Quindi c'è stato un momento che ho chiesto: 'Posso prendere Kraven?' - e mi hanno detto 'No, non hai Kraven'. È stato un momento in cui ho pensato 'Oh, cavolo'", ha proseguito il regista. "Ma non so nemmeno se avrebbe funzionato nel film che abbiamo realizzato, eravamo agli inizi".

Kraven, Aaron Taylor-Johnson: "I veri eroi? Fuori dal set. E nel cinema sono i conflitti a fare la differenza"

All'epoca in cui Black Panther era in fase di sviluppo, l'accordo tra Marvel Studios e Sony Pictures era agli albori e Kraven il Cacciatore era apparentemente off-limits per Coogler semplicemente perché Kevin Feige e compagnia non avevano accesso ai diritti del personaggio.

Tuttavia, alcuni anni dopo, per Spider-Man: No Way Home, sono stati messi in atto piani leggermente più concreti per il cattivo. Dopo che l'identità segreta dell'Arrampicamuri era stata rivelata al mondo, Jon Watts aveva pianificato di portare Kraven a New York City, dove avrebbe dato la caccia all'adolescente in fuga, interpretato poi da Tom Holland.

Lo stesso attore di Spider-Man aveva rivelato nel lontano 2021 che si era già pensato ad un'iterazione tra Peter Parker e Sergei Kravinoff:

"Per molto tempo, ci sarebbe stato un film su Kraven che sarebbe stato il terzo film di Spider-Man perché le cose non stavano funzionando. Jon mi ha proposto questo film con Kraven, che in realtà era bello".

Spider-Man: No Way Home, un'immagine dal trailer

Il trequel alla fine è diventato un'epopea multiversale, ma c'è un buon motivo per cui Kraven non è stato inserito nella storia. Secondo gli sceneggiatori Chris McKenna e Erik Sommers, è stato chiarito che il personaggio non era disponibile finché la Sony non lo avesse inserito in un film da solista.

Di conseguenza, Kraven il cacciatore ci ha privato della possibilità di vedere Kraven il cacciatore della Terra 616 insieme al resto dei cattivi di Spider-Man: No Way Home. Purtroppo, con il flop del film previsto per questo fine settimana, è improbabile che i Marvel Studios rivisitino il personaggio in Spider-Man 4 o oltre pellicole, mettendo per ora da parte il personaggio e un possibile adattamento di L'ultima caccia di Kraven.