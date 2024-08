Kraven il Cacciatore ha ottenuto una classificazione ufficiale

Potreste aver dimenticato che Kraven il Cacciatore arriverà nelle sale quest'anno, dato che la Sony Pictures non lo ha commercializzato affatto dopo l'uscita di Madame Web (comprensibile), ma ci aspettiamo un nuovo trailer abbastanza presto, ora che il film ha ricevuto una classificazione ufficiale dall'MPA.

Come previsto, il prossimo film di Sony è stato classificato come R per "forte violenza sanguinosa e linguaggio", ovvero come vietato ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto.

All'inizio di quest'anno, lo studio ha spostato il film su Kraven al 13 dicembre 2024 (dal 30 agosto 2024). Il titolo era già stato rimandato diverse volte, dopo essere stato inizialmente programmato per l'ottobre del 2023.

La pessima performance al botteghino di Madame Web deve aver fatto preoccupare la Sony e, se Kraven dovesse fallire, potrebbe essere la fine della SSU.

Kraven Il Cacciatore: Aaron Taylor-Johnson in una scena di distruzione

Sebbene entrambi i film di Venom e Morbius dovessero far parte dello stesso universo e includere alcuni legami con il MCU (l'apparizione di Michael Keaton come Avvoltoio in una scena post-credits, ad esempio), Madame Web, Kraven il Cacciatore e Venom: The Last Dance sono stati definiti internamente e commercializzati come progetti "autonomi".

"Potrebbe esserci qualche esitazione a sottolineare l'interconnessione di questi film", ha dichiarato in una recente intervista Jeff Gomez, produttore esecutivo transmediale presso Starlight Runner che ha lavorato con Sony su Spider-Man: Homecoming. "Ne hanno già parlato in passato, ma non ha funzionato".

Questo non significa che i film non saranno interconnessi in alcun modo, ma potrebbe semplicemente indicare che la Sony preferisce minimizzare i legami con gli universi cinematografici precedentemente stabiliti.

I dettagli del film

"Kraven il cacciatore è la storia viscerale di come e perché è nato uno dei cattivi più iconici della Marvel. Ambientato prima della sua famigerata vendetta contro Spider-Man, Aaron Taylor-Johnson interpreta il personaggio principale in questo film vietato ai minori".

Locandina di Kraven the Hunter

Kraven il cacciatore è un film di supereroi americano di prossima uscita basato sull'omonimo personaggio della Marvel Comics, prodotto dalla Columbia Pictures in associazione con la Marvel Entertainment. Distribuito da Sony Pictures Releasing, sarà il sesto film dello Spider-Man Universe (SSU) della Sony. Il titolo è stato diretto da J. C. Chandor e scritto da Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk.

Oltre ad Aaron Taylor-Johnson nel ruolo del protagonista, Ariana DeBose interpreterà Calypso, una sacerdotessa voodoo e interesse amoroso occasionale di Kraven (almeno nei fumetti); Fred Hechinger sarà Dmitri Smerdyakov, alias il Camaleonte, fratellastro di Kraven; Alessandro Nivola vestirà i panni di Aleksei Sytsevich, alias il Rinoceronte, e Christopher Abbott interpreterà un altro cattivo noto come lo Straniero.