Kraven il Cacciatore: svelato come Spider-Man farà il suo ingresso nel film?

Attualmente, non c'è molto hype in vista dell'uscita di Kraven il Cacciatore, anche per via dei recenti flop al box-office di Morbius e Madame Web. Tuttavia, potrebbe valer la pena aspettare.

Secondo quanto riferito dalla Sony Pictures, il debutto sul grande schermo di Sergei Kravinoff è in stile R-Rated, il che significa che possiamo almeno sperare che Kraven venga presentato in un modo che renda giustizia alla sua controparte fumettistica.

Sfortunatamente, il primo trailer non ha mostrato niente del genere, facendo pensare a una versione mutante del classico cattivo di Spider-Man, Rhino. Tuttavia, potrebbe verificarsi il tanto atteso ingresso in scena dello Spider-Man di questo universo narrativo.

Spider-Man farà capolino in Kraven?

L'Universo Marvel della Sony non ha ancora uno Spider-Man. Questo è stato un sollievo per molti fan, ma quando l'eroe è una parte così importante di ciò che condiziona le azioni di personaggi come Venom e Kraven, inizia a diventare un problema.

Lo scooper Cryptic HD QUALITY ha recentemente riferito di aver "sentito che Spider-Man sarà nel film. Un'apparizione? Non ne sono sicuro... sia di lui che di Morbius".

Azzardiamo l'ipotesi che Spidey sia menzionato di sfuggita come qualcuno a cui Kraven potrebbe dare la caccia a New York City in un futuro sequel, che, visto il buzz negativo e la data di uscita di dicembre, è difficile immaginare che diventi realtà.

Per quanto riguarda Morbius, le voci sul ritorno dell'Avvoltoio in Spider-Man 4 suggeriscono che la Sony ha scartato l'idea di riunire lui e il Vampiro Vivente in una squadra di supercriminali in grado di "fare del bene". Una volta, probabilmente, anche Kraven il Cacciatore faceva parte di questa squadra.