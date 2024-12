Kraven Il Cacciatore: se il film avrà successo il regista vuole adattare questa celebre storia per il sequel

Con Kraven - Il Cacciatore in arrivo nei cinema questa settimana, il regista J.C. Chandor spera già di riprendere il personaggio Marvel per un eventuale sequel, anche se è pienamente consapevole che ciò dipenderà dal successo al box-office.

In un'intervista concessa a Collider, Chandor ha rivelato che il suo piano è sempre stato quello di continuare la storia adattando l'amata trama del fumetto del 1987 Kraven's Last Hunt, che presenta la battaglia definitiva tra Kraven e Spider-Man.

"Per quanto sembrasse folle, e ci sono state molte sfide, c'era l'opportunità di strutturarlo [Kraven - Il Cacciatore] come una classica storia di origini, ma non una storia di eroi, o una classica storia di supereroi. È essenzialmente la costruzione di un cattivo", ha spiegato il regista.

"L'ultimo tassello, per Aaron [Taylor-Johnson] e per me, è contenuto in Kraven's Last Hunt, che, se questa cosa funzionerà e sarà un successo, è il punto in cui la storia finirà. Ovviamente è molto tragico e triste. Il viaggio per arrivarci è una corsa folle e selvaggia con un sacco di divertimento nel mezzo, ma il personaggio che stiamo cercando di creare è quello che potrebbe realisticamente finire con L'ultima caccia".

Kraven, Il Cacciatore: titoli di coda sull'universo Sony se sarà un flop?

L'universo di Spider-Man della Sony ha avuto alcuni flop negli ultimi anni, come Morbius e Madame Web, ma è anche riuscito a sfornare una saga apprezzata dai fan come quella di Venom, conclusasi con il terzo capitolo, The Last Dance, che non ha sfigurato al box-office. Riuscirà Kraven a seguire le orme di Venom e a garantirsi un secondo film?

Kraven - Il Cacciatore, interpretato da Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Ariana DeBose e Fred Hechinger de Il Gladiatore 2, segue un uomo il cui complesso rapporto con il padre gangster lo conduce verso un percorso di brutale vendetta. Arriverà al cinema l'11 dicembre prossimo.