Kraven il Cacciatore, il costume di Aaron Johnson e le modifiche al fumetto dividono i fan: 'Morbius 2.0'

Il primo sguardo a Kraven il Cacciatore offerto dal trailer diffuso da Sony ha diviso i fan, perplessi dai cambiamenti introdotti rispetto al fumetto e dal costume di Aaron Taylor-Johnson, tanto che qualcuno ha paragonato il film in arrivo al criticato Morbius.

A differenza del fumetto, dal trailer di Kraven il cacciatore si evince che al villain dei fumetti di Spider-Man è stato fornito un arco narrativo più eroico, nonostante la sua sete di vendetta. Questa non è l'unica modifica apportata al personaggio, visto anche il cambio nei poteri che questa nuova versione sembra possedere, e i fan della Marvel, che non sono per niente convinti della bontà delle scelte effettuate, si sono riversati sui social media per criticare quanto visto finora.

Che cosa sappiamo di Kraven il Cacciatore

Kraven the Hunter vede protagonista Aaron Taylor-Johnson nei panni del villain dei fumetti di Spider-Man. Tra le pagine, il protagonista è un immigrato russo di nome Sergei Kravinoff. Nel film, che sarà il prossimo capitolo dell'universo tratto dai fumetti Marvel prodotto da Sony, Kraven intraprenderà una missione per dimostrare di essere il più grande cacciatore del mondo.

Nel cast ci saranno Fred Hechinger nel ruolo Chameleon, fratellastro di Kraven, l'attrice premio Oscar Ariana DeBose sarà Calypso, partner e interesse sentimentale di Kraven, mentre il ruolo di Russell Crowe dovrebbe essere quello del padre del protagonista.

Kraven il Cacciatore, in arrivo il 5 ottobre nei cinema italiani, è diretto dal candidato all'Oscar J.C. Chandor da una sceneggiatura co-firmata da Richard Wenk, Matt Holloway e Art Marcum. Il lungometraggio sarà il primo prodotto da Sony e Marvel che ha ottenuto il rating R, ovvero vietato ai minori.