KPop Demon Hunters: a grande sorpresa, il nuovo film è pronto per essere già rilasciato

Il fenomeno globale KPop Demon Hunters si arricchisce di un nuovo capitolo inatteso: un cortometraggio intitolato Debut: A KPop Demon Hunters Story. Prequel già classificato PG, potrebbe arrivare molto presto, mantenendo vivo l'entusiasmo dei fan in attesa del sequel ufficiale.

Il fenomeno Huntr/x e l'annuncio del corto

Con oltre 300 milioni di visualizzazioni su Netflix, un weekend trionfale al botteghino e un impressionante 95% di approvazione su Rotten Tomatoes, KPop Demon Hunters si è imposto come un autentico terremoto culturale.

Non solo ha unito la musica pop coreana al fantasy animato, ma ha trasformato le voci delle Huntr/x - Mira, Rumi e Zoey - in un fenomeno globale. Il film, accolto come uno dei possibili favoriti ai prossimi Oscar per la categoria Miglior film d'animazione, continua a dominare classifiche e conversazioni di fan, conquistando un pubblico trasversale.

È proprio in questo contesto che la MPA Classification and Rating Administration ha registrato Debut: A KPop Demon Hunters Story, un cortometraggio già classificato PG, pronto a mostrarsi come prequel. Il titolo non lascia dubbi: la storia racconterà il debutto professionale delle Huntr/x, svelando come il loro percorso da idol e guerriere soprannaturali abbia avuto inizio.

La rapidità con cui il progetto ha preso forma fa pensare a materiali derivati dal film originale, rimontati per dare nuova linfa alla saga. Una strategia che dimostra come Netflix voglia cavalcare senza esitazioni l'onda del successo, mantenendo alto l'interesse fino al secondo capitolo.

Le strategie di Netflix e il futuro del franchise

Il corto, oltre a placare l'attesa dei fan, si inserisce in una mossa astuta: tenere accesa la fiamma della curiosità. Potrebbe infatti essere proiettato in sala come apertura di una delle prossime uscite limitate targate Netflix, con l'effetto collaterale di attirare spettatori paganti soltanto per godersi la breve avventura delle Huntr/x. Una prospettiva che, oltre ad alimentare hype, avrebbe l'ulteriore beneficio di rendere il cortometraggio eleggibile per la corsa all'Oscar come Miglior cortometraggio d'animazione nel 2026.

Dal punto di vista narrativo, Debut sembra una scelta intelligente: anziché anticipare dettagli cruciali del sequel, permette di esplorare il passato delle protagoniste, senza svelare troppo sulle trame future.

La stessa Rumi, interpretata da Arden Cho, dovrà continuare a custodire il segreto della sua eredità demoniaca, lasciando intatta la tensione per i prossimi capitoli. Il corto, dunque, appare come un contenitore leggero, auto-conclusivo e al tempo stesso vitale per mantenere intatta l'aura mitologica della saga.

Con Huntr/x ormai stabilmente nell'immaginario globale, Netflix sembra intenzionata a trasformare questa fusione di K-pop e fantasy non in una meteora, ma in una costellazione destinata a brillare a lungo.