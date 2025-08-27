Kpop Demon Hunters 2: Sony e Netflix stanno pensando al possibile sequel

I record di visualizzazioni ottenuti dal film animato Kpop Demon Hunters sembra abbiano convinto i produttori a realizzare un sequel.

Sony e Netflix, secondo le fonti di Variety, stanno infatti parlando della possibilità di realizzare un secondo capitolo della storia.

I record del film animato

Nella giornata di ieri è avvenuto il sorpasso a Red Notice: KPop Demon Hunters è diventato il titolo originale in inglese più visto di sempre sulla piattaforma, arrivando a quota 236 milioni di visualizzazioni.

Nelle sale, inoltre, la versione karaoke è riuscita a superare Weapons, arrivando in cima al box office nel weekend.

La colonna sonora del film animato può poi contare su ben 4 canzoni nella Billboard Top 10 in contemporanea, evento mai accaduto prima nella storia della classifica Hot 100.

Sony e Netflix, inoltre, hanno annunciato che Kpop Demon Hunters (di cui potete leggere la nostra recensione) sarà alla base di alcune esperienze esclusive organizzate a Philadelphia e Dallas, dove sarà inoltre possibile effettuare dello shopping legato ai film e alle serie prodotte per la piattaforma.

Le basi per Kpop Demon Hunters 2

La co-regista Maggie Kang, che ha realizzato il progetto insieme a Chris Appelhans, ha già parlato delle sue speranze di realizzare un sequel dichiarando che si potrebbe raccontare altri dettagli della vita delle protagoniste. La filmmaker aveva sottolineato: "Abbiamo gettato le basi potenzialmente per molti eventi legati al passato. Ovviamente ci sono molte domande rimaste in sospeso e aree che non erano esplorate, e abbiamo dovuto farlo perché non si può raccontare molto in 85 minuti". Kang aveva poi aggiunto: "Questa è la storia di Rumi, e abbiamo delle storie su Zoey e Mira".

Nel film si racconta che in passato i demoni seminavano il panico sulla Terra rubando le anime per il Re Demone Gwi-Ma e, per sconfiggerlo sono arrivate tre giovani guerriere, le prime Cacciatrici che, grazie a canti pieni di speranza crearono uno scudo magico, l'Honmoon, alimentato dalle anime umane per proteggere il mondo dai demoni. Ogni generazione ha avuto un nuovo trio di Cacciatrici che, attualmente, è composto dai membri della band K-pop Huntr/x, ovvero Mira, Zoey e Rumi, guidate dall'ex Cacciatrice Celine.

Dopo un tour mondiale, Rumi cerca di nascondere un segreto che sta avendo un impatto sulla sua vita e potrebbe avere delle conseguenze anche sulle altre Cacciatrici.