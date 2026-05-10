Koji Suzuki, autore della saga di Ring, è morto a 68 anni

Lo scrittore giapponese ha perso la vita nella giornata del 15 maggio 2026 mentre era ricoverato in un ospedale di Tokyo.

Lo scrittore Koji Suzuki, autore del romanzo Ring, è morto all'età di 68 anni venerdì 15 maggio 2026.

La notizia è stata confermata dalle agenzie di stampa giapponesi, rivelando inoltre che il decesso è avvenuto in un ospedale della città di Tokyo.

Il successo della saga horror

Koji Suzuki, nel 1994, aveva debuttato nel mondo della letteratura con Rakuen (Paradiso), romanzo in grado di conquistare i lettori e la critica, vincendo inoltre numerosi premi dedicati alle opere di genere fantasy.

Ring è poi arrivato sugli scaffali nel 1991 ed è stato adattato per il grande schermo, in Giappone e all'estero, ottenendo ottimi risultati ai box office di tutto il mondo.

Suzuki è diventato così uno degli scrittori che hanno reso i romanzi horror asiatici un successo internazionale.

Il ciclo di Ring è proseguito poi con i libri intitolati Spiral, Loop, Birthday, S (Esu) e Tide.

Una scena di The Ring di Gore Verbinski

Negli anni successivi Suzuki ha conquistato altri premi, come l'Eji Yoshikawa Award, grazie a opere come Rasen (Spiral), e l'ambito Shirley Jackson Award negli Stati Uniti con Edge.

Tra i suoi successi anche Dark Water, a sua volta diventato un film di cui potete leggere la nostra recensione, e The Shining Sea.

La saga horror di The Ring ha dato vita in Giappone a un film tv, quattro film, e un telefilm. A livello internazionale, invece, sono stati realizzati tre lungometraggi nel periodo di tempo compreso tra il 2002 e il 2017.

Cosa racconta The Ring

La storia di The Ring ha al centro una videocassetta che causerebbe la morte delle persone che l'hanno vista dopo sette giorni. Quella che potrebbe essere una leggenda metropolitana si rivela invece reale.

Le indagini sull'evento sovrannaturale portano alla scoperta della storia di Samara, una giovane dotata di poteri psichici e paranormali che diventa vittima dei genitori adottivi e dà il via a una catena di eventi terribili e mortali.