The Ring: la Collector's Edition 4K UHD + Blu-ray del film è in offerta su Amazon

Se appassionati di The Ring, vi segnaliamo che la spettacolare Collector's Edition 4K UHD + Blu-ray del film firmato da Gore Verbinski è in sconto su Amazon.

La Collector's Edition 4K UHD + Blu-ray di The Ring è attualmente in sconto su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarla a 27,60€ con uno sconto del 9% sul prezzo più basso degli ultimi 30gg (30,38€) e del 18% sul prezzo mediano indicato (33,75€). I dettagli relativi all'edizione home video indicata sono disponibili passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. La Collector's Edition 4K UHD + Blu-ray di The Ring indicata è venduta e spedita da Amazon.

The Ring in un'edizione da collezione: l'orrore non è mai stato così tangibile

The Ring, il cult horror che ha ridefinito la paura nei primi anni 2000, torna in una Collector's Edition 4K UHD + Blu-ray, un'edizione che porta il terrore di Samara a un livello imperdibile. Questa versione da collezione arricchisce il film di Gore Verbinski con una serie di contenuti esclusivi che lo rendono un vero must have. Dalla Steelbook fino alle 6 card da collezione, passando per la litografia e la riproduzione del cartello "Shelter Mountain", ogni dettaglio è pensato per riportare in vita l'atmosfera inquietante che ha segnato una generazione.

L'edizione si presenta, inoltre, con una slipcase accompagnata da un poster che aggiunge un tocco retrò alla celebrazione di uno degli horror più iconici degli ultimi decenni.