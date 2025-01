The Ring: la Collector's Edition 4K UHD + Blu-ray è scontata su Amazon

Oggi vi segnaliamo che la Collector's Edition 4K UHD + Blu-ray di The Ring è in sconto su Amazon.

La Collector's Edition 4K UHD + Blu-ray di The Ring è in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo, potete trovarla a 34,00€, con uno sconto del 15% sul prezzo mediano indicato (39,97€). I dettagli relativi all'home video in questione sono disponibili passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. La Collector's Edition 4K UHD + Blu-ray di The Ring indicata è venduta e spedita da Amazon.

L'incubo ritorna in alta definizione: la Collector's Edition di The Ring

Un classico dell'horror contemporaneo si prepara a terrorizzare una nuova generazione di spettatori con un'edizione da collezione imperdibile. The Ring, l'iconico film diretto da Gore Verbinski e interpretato da Naomi Watts, in 4K UHD con una Collector's Edition che eleva l'esperienza che tutti conoscono. Con una qualità visiva e sonora invidiabile, questa edizione celebra uno dei thriller psicologici più inquietanti mai realizzati, esplorando il confine sottile tra leggenda e realtà.

The Ring: ecco perché la Collector's Edition 4K ha uno dei package più belli di sempre

Oltre al film, la Collector's Edition include una serie di contenuti pensati per i veri appassionati: una slipcase rigida, una Steelbook raffinata, sei card da collezione, un poster ufficiale e persino una riproduzione del cartello "Shelter Mountain". Ogni dettaglio è curato per catturare l'essenza di un'opera che continua a lasciare un segno indelebile nel panorama cinematografico. Ma attenzione: come per la videocassetta al centro della storia, questa edizione non è per i deboli di cuore.