Knockout - Resa dei conti, il film di Steven Soderbergh stasera su Canale 20 Mediaset

Stasera 6 maggio su Canale 20 Mediaset azione, adrenalina e intrigo sono al centro del film Knockout - Resa dei conti, la pellicola del 2012 diretta dal regista statunitense Steven Soderbergh. La sceneggiatura è stata scritta da Lem Dobbs. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Gina Carano in aeroporto mano nella mano con Michael Fassbender in una scena di Knockout - Resa dei conti

Trama di Knockout - Resa dei conti, il film di Canale 20 Mediaset

Mallory Kane è un agente segreto che lavora per conto di Kenneth, e si occupa di missioni speciali che i governi non possono autorizzare, e delle quali preferiscono non sapere nulla. Quando Kenneth le assegna una missione a Dublino, l'operazione fallisce e Mallory scopre di essere stata ingannata.

La donna dovrà così usare tutte le sue capacità, i suoi trucchi e le sue abilità per sfuggire alla trappola che le hanno teso, tornare negli Stati Uniti, proteggere la sua famiglia e ricambiare il favore di coloro che l'hanno ingannata.

Gina Carano prende la mira in una scena di Knockout - Resa dei conti

Curiosità di Knockout - Resa dei conti

Knockout - Resa dei conti è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 24 Febbraio 2012 distribuito da Moviemax. Le riprese del film si sono svolte dal 2 Febbraio 2010 al 25 Marzo 2010 in Irlanda, Spagna e Stati Uniti.

La pellicola è stata presentata al Festival internazionale del Cinema di Berlino 2012 nella sezione Fuori Concorso. Il regista Steven Soderbergh ha dichiarato di aver scelto Gina Carano come protagonista del film dopo aver visto due combattimenti di Arti Marziali Miste, disciplina praticata dalla Carano - che all'epoca del casting, non aveva mai recitato in un film - a livello agonistico. La a voce di Gina Carano è stata modificata in modo da renderla più profonda.

La nostra recensione di Knockout - Resa dei conti. Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

Channing Tatum prende la mira in una scena di Knockout - Resa dei conti

Knockout - Resa dei conti: Interpreti e personaggi