Knives Out, Rian Johnson: "Una storia delle origini di Benoit Blanc? La farete quando sarò morto"

L'uscita nei cinema dopo per una settimana, prima dell'arrivo su Netflix previsto per il 23 dicembre, ha confermato l'enorme interesse del pubblico per Glass Onion - Knives Out, uovo mistery incentrato sulle indagini del detective Benoit Blanc. Forte del successo della sua creatura, il regista Dwayne Johnson è favorevole a realizzare molti altri sequel di Knives Out, ma si oppone fermamente a una storia delle origini di Benoit Blanc specificando che potrà essere realizzata quando lui sarà morto.

Glass Onion - Knives Out: Kate Hudson, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr. in una foto

"Sono sollevato dal fatto che io e Daniel Craig la pensiamo allo stesso modo", ha dichiarato Rian Johnson ad Uproxx. "Penso che fornire piccoli piccoli scorci della sua personalità è divertente per me. Ma è una trappola che, come scrittore, mi trovo a dover respingere, solo per me stesso. Avendo Daniel Craig in quella parte, la tentazione è pensare che Blanc come personaggio sia ciò che è interessante di questi film".

Knives Out, Rian Johnson pensa già al terzo film: "Lo scriverò a inizio anno"

Glass Onion - Knives Out: Janelle Monáe e Daniel Craig in una scena del film

Johnson ha spiegato che, per concentrarsi sui misteri che Blanc sta cercando di risolvere, sente il bisogno di mantenere al minimo le informazioni sulla sua esistenza:

"Non trovo utile l'idea di costruire un retroscena, rivelare da dove viene, tutta quella roba non mii convince. Ho un'inclinazione naturale a respingere quel tipo di informazioni, voglio conservare il mistero. Il mistero è la chiave. E il detective è interessante nel modo in cui assolve la sua funzione nel risolvere il mistero. Se sveliamo qualche frammento della sua personalità, è fantastico, ma sento che non dobbiamo spingerci troppo oltre".

Di fronte all'ipotesi di realizzare una storia sulle origini di Benoit Blanc che esplori i primi anni di vita del detective Cajun, Johnson ha rapidamente accantonato l'idea esclamando:

"Forse un giorno, dopo che sarò morto e sepolto, sarà trasmesso in streaming su un chip impiantato nel cervello."